Pumariega, con los emprendedores

"Los datos de los autónomos en Gijón y Asturias comparados con otras comunidades son relativamente malos, por eso debemos poner desde Gijón y desde Impulsa esa mano tendida a los emprendedores más jóvenes, porque tienen muchas dificultades, el abrir la persiana de un negocio es muy complicado y que sean personas tan jóvenes son referentes para que más jóvenes se animen a ello. En Asturias no se ha apoyado al emprendimento con toda la energía que se debería de haber apoyado". Así se pronunció ayer la vicealcaldesa y edil de economía de Gijón, Ángela Pumariega, durante su visita al stand de Gijón Impulsa que acoge a seis emprendedores con proyectos de pastelería, dos de ropa y complementos, inteligencia artificial, productos delicatessen de alimentación e Internet de las cosas.