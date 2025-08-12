La Universidad confía en licitar en 2026 la residencia de estudiantes

"Todo va como tiene que ir; es un proceso técnico y administrativo muy complejo", aseguró ayer el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, sobre la residencia universitaria del campus de Gijón, que la institución académica confía en licitar en el año 2026. Señaló Villaverde que el plan especial está hecho, al igual que los informes que acompañan al mismo, que seguirá su tramitación hasta llegar al Pleno del Ayuntamiento. "En paralelo lo que hemos preparado son los pliegos de licitación", indicó el rector, que mostró su "esperanza" de que "de esta lo vamos a conseguir", en referencia al proyecto.

Ignacio Villaverde agradeció también el "compromiso" del gobierno local por "facilitar y acelerar en la medida de lo posible la tramitación" del proyecto de la residencia universitaria, que "en condiciones normales puede llegar a tardar dos años". "No estamos en la última fase pero casi", subrayó el rector, que indicó que le "gustaría" que, en otoño o principios del próximo año, toda esa tramitación esté finiquitada, "sin problemas de impugnaciones", de cara a licitar en 2026. "No me atrevo a ir más allá porque cada vez que he dado una fecha la he gafado", bromeó Ignacio Villaverde.

A la llegada al Principado de las universidades privadas –en Gijón desembarcará la Europea– también se refirió el rector, que reivindicó que los proyectos "son perfectamente compatibles" con la universidad pública. "La Universidad de Oviedo no tiene ningún problema", recalcó Villaverde, que dejó un pequeño recado. "Lo que nos molesta es que para darle la bienvenida a la universidad privada haya que hablar mal de la pública y eso lleva a pensar que nos tenemos que reposicionar, y no", declaró el rector, que ensalzó la "altísima calidad" y el "enorme prestigio" de la Universidad de Oviedo.

Universidad pública

"El liderazgo no depende del número de plazas", manifestó Ignacio Villaverde. "Me hace gracia que vuelva a debatirse esto como si tuviéramos nostalgia de la universidad masificada en la que estudiamos algunos, donde en primero éramos 600 en Derecho; esos tiempos se han superado", afirmó el rector, que incidió en el objetivo de la institución de formar a los alumnos "con los altísimos estándares de calidad que se merece la sociedad asturiana". "Seguimos siendo un estándar de calidad tanto en investigación como en docencia y la oferta privada nos viene a complementar", destacó Ignacio Villaverde, que asimismo resaltó que "hemos sabido contener la decrecida de nuestra demografía" y celebró que, de cara al próximo curso, la Universidad de Oviedo crecerá en matrículas.

Un plan con objetivo 2026

El propósito de la Universidad de Oviedo es, como ratificó su rector, Ignacio Villaverde, impulsar la licitación de la residencia de estudiantes en 2026, tras la pertinente aprobación del plan especial en el Pleno del Ayuntamiento. Se calcula que el complejo, configurado como un hotel de tres estrellas, acoja unas 350 camas, con 100 habitaciones dobles y otras 150 individuales.