La Universidad refuerza su marca en la FIDMA

La Universidad de Oviedo presentó ayer, en la sala Mirador de la Feria de Internacional de Muestras, su nueva campaña institucional bajo el lema "Todo lo que la hace única". La iniciativa se apoyó en cuatro elementos: titularidad pública; prestigio de la Universidad excelencia docente, investigadora y compromiso social y testimonios reales de los embajadores de la institución

El evento contó con la participación del rector Ignacio Villaverde, quien destacó que las universidades públicas deben comenzar a crear su propia marca, pues, según él, "no se gasta, se invierte, porque hay un retorno que mejora la vida de la personas", señalando que son una inversión social clave, que genera beneficios tangibles para el entorno. En este sentido, enfatizó la necesidad de que las universidades sean "únicas, singulares y diferentes", resaltando que lo que hace a la Universidad de Oviedo especial son las personas que la conforman: egresados, investigadores, personal académico y estudiantes. Tras su intervención, se dio paso a un vídeo promocional con imágenes y declaraciones de todos los campus y embajadores para presentar una mesa redonda en la que participaron siete de los diez embajadores y el propio rector, quienes compartieron sus experiencias y perspectivas sobre la relevancia de la universidad.

Pablo Arboleya, miembro del profesorado, destacó la importancia de la conexión con la realidad profesional. "La conexión con la realidad profesional no es algo optativo, es una necesidad", afirmó, haciendo hincapié en que la universidad debe ir más allá de la formación teórica y servir como puente hacia el mundo laboral. En la misma línea, Sabel Noriega, egresada de la universidad con discapacidad auditiva, agradeció el apoyo de la universidad en su proceso formativo, resaltando la importancia de la inclusión y el respaldo institucional. "Todos debemos luchar por nuestros objetivos pese a nuestras limitaciones", señaló.

Por su parte, Bruno Vega, estudiante de movilidad en Harvard, recordó cómo su paso por la institución le permitió descubrir nuevos horizontes como Costa Rica, Catania o Granada. "La universidad para mí fue el trampolín para conocer el mundo. Ir lejos para volver más ricos en experiencias y conocimientos", aseguró. Otra egresada, como Ana Quijada hizo referencia a la resiliencia de la institución, que "no solo ha resistido los cambios sociales y económicos, sino que ha crecido junto a ellos.", afirmó para subrayar el papel transformador de la universidad en todos sus años de historia.

La doctora en matemáticas, Sara Suárez, puso el foco en la coherencia del programa educativo del centro y los beneficios que esto genera en los alumnos. "Todo está bien estructurado. Los estudios de grado, máster y doctorado siguen una misma línea para poder aprender de forma correcta" señaló. Por último, Sonia González, catedrática en fisiología, que no se define como profesora, sino como PDI (profesora docente e investigadora), quiso destacar la importancia de la investigación, pues ella estudia minuciosamente como influye la dieta en la salud intestinal. "Cuando acaba el año muchos piensan que nos vamos de vacaciones, pero seguimos generando conocimiento", recordó

Con este acto, la Universidad de Oviedo refuerza su identidad y se proyecta hacia un futuro prometedor, consolidándose como un referente en la educación superior.