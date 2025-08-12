Visita de La Boya a la Feria
Los integrantes de la Sociedad Gastronómica La Boya, liderados por su presidente, José Ramón González, "Monchu", realizaron ayer un recorrido por la Feria Internacional de Muestras de Asturias, dentro del cual visitaron el pabellón de LA NUEVA ESPAÑA, momento que recoge la imagen superior, entre otros stands como el del Ayuntamiento de Gijón.
