Aller celebra su día e n la FIDMA con música de gaitas y tradición
Representantes del concejo recorrieron el recinto ferial junto al grupo folclórico "El Gumial"
El concejo de Aller celebró ayer, en la sala Anfiteatro, su día en la FIDMA bajo el lema "Aller, cargado de historia". "Aller no es un sitio de paso, es un sitio donde poder quedarse", esas fueron las primeras palabras de la concejala del ayuntamiento de Aller, Elena Zapico, para remarcar el "auge" del concejo y su modernización, sin olvidar el pasado. "La minería es historia viva nuestra" , comentó antes de dar paso a Daniel Lasarte, regente del restaurante "Casa Morán, fundado hace más de 80 años y vigente ganador del premio a la mejor fabada del mundo, quien puso en valor la riqueza de Aller y su potencial. "A veces no valoramos lo que tenemos", expresó para acabar animando al resto de hosteleros a que se presenten a los concursos. "Se conoce a gente fantástica", concluyó. El evento, que contó con la actuación de la banda de gaitas "El Gumial", también tuvo una exposición sobre la escanda, conocida en el resto de España como espelta a cargo del ingeniero agrónomo Guillermo García.
- Tensa intervención policial en Gijón: media hora de conversación para que un joven se bajase de una grúa
- El 'paso decisivo' que acaba de dar Gijón para controlar el 'crecimiento descontrolado' de las colonias de gatos en Gijón: 'Es nuestra obligación legal
- Rock y risas, la receta de los 'Mojinos Escozíos' en la plaza Mayor de Gijón: '¿A quién le gustan las viejas?
- Con el 'corazón y el alma' Gijón disfruta (y canta) con la Semana Grande: las emocionantes palabras de Mina Longo en el pregón de Begoña
- Rafa Gutiérrez, popular librero gijonés: 'Presumimos tol día de Gijón y luego moléstanos que venga gente
- Tres heridos graves en Gijón tras chocar contra una conductora que dio positivo en drogas y alcohol
- Gijón aguanta por Don Patricio: una hora de espera por problemas no puede con la fidelidad de sus fans
- Ángeles Perera: 'Mientras yo pueda, mi hija seguirá siendo recordada