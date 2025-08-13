Aller celebra su día e n la FIDMA con música de gaitas y tradición

El concejo de Aller celebró ayer, en la sala Anfiteatro, su día en la FIDMA bajo el lema "Aller, cargado de historia". "Aller no es un sitio de paso, es un sitio donde poder quedarse", esas fueron las primeras palabras de la concejala del ayuntamiento de Aller, Elena Zapico, para remarcar el "auge" del concejo y su modernización, sin olvidar el pasado. "La minería es historia viva nuestra" , comentó antes de dar paso a Daniel Lasarte, regente del restaurante "Casa Morán, fundado hace más de 80 años y vigente ganador del premio a la mejor fabada del mundo, quien puso en valor la riqueza de Aller y su potencial. "A veces no valoramos lo que tenemos", expresó para acabar animando al resto de hosteleros a que se presenten a los concursos. "Se conoce a gente fantástica", concluyó. El evento, que contó con la actuación de la banda de gaitas "El Gumial", también tuvo una exposición sobre la escanda, conocida en el resto de España como espelta a cargo del ingeniero agrónomo Guillermo García.