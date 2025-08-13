Asian Dub pone a botar a la plaza Mayor
La banda británica «Asian Dub» generó ayer un aluvión de emociones en su concierto en el corazón de la ciudad, donde demostró el porqué está considerado como uno de los mejores directos del panorama rockero mundial. En la imagen, un momento del concierto en la Plaza Mayor.
