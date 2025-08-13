"Asturias Naturalmente", un paseo por el Paraíso
El Antiguo Instituto de Gijón acoge la exposición fotográfica "Asturias Naturalmente" en la que la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Asturias (Afonas) recopila una serie de instantáneas de la riqueza natural de la región, captadas por diferentes profesionales. El recorrido estará abierto al público hasta el próximo 18 de agosto en la 2ª planta del Antiguo Instituto. El mensaje tras la colección es el de fomentar el conocimiento, respeto y conservación del Paraíso Natural que representa Asturias. En la imagen, la alcaldesa, Carmen Moriyón, de visita en la exposición, observando algunas de las obras fotográficas.
