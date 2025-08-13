Los cambios en el Plan Llave estarán este mes
La modificación de los pliegos de condiciones del Plan Llave, para incorporar la petición de la patronal de la construcción CAC-Asprocón sobre la actualización del precio del módulo de la vivienda protegida, se aprobará previsiblemente antes de que acabe este mes de agosto, según las previsiones que tiene el gobierno local, anunció ayer su portavoz, Jesús Martínez Salvador.
«Seguramente sea este mes cuando se puedan adoptar los acuerdos definitivos para implantar las modificaciones que ya habíamos anunciado», señaló el también edil de Urbanismo. Además, acotó más los tiempos, al apuntar que esa modificación se prevé «no la próxima semana, al estar en Semana Grande».
El Plan Llave es una actuación impulsada por el gobierno local de PP y Foro para facilitar la promoción de vivienda protegida para su venta o el alquiler en suelos municipales. n
