La Camocha, ante el inicio de la obra del consultorio: "Ya era hora"

"Ya era hora". En La Camocha resonaba ayer esa frase, pronunciada entre el recelo, el alivio y la esperanza. El motivo, el comienzo de las obras de reforma del consultorio médico de Vega-La Camocha, una vez firmada el acta de replanteo, que marca el inicio de unos trabajos que se prolongarán durante 16 meses para triplicar el espacio del edificio, que se ubicará donde se erige el actual y que los vecinos tildan de "pequeño y obsoleto".

"Es una buenísima noticia", subrayó Jesús Alonso, presidente de la asociación de La Camocha, que reivindicó "un centro de salud en condiciones". Un centro que se apoya en el de Contrueces y que, además, presta servicio a otras parroquias del entorno. Desde julio está en funcionamiento el consultorio provisional. "Está mejor que este", bromeaba David García, secretario del colectivo y que también lleva la vocalía de Sanidad. Es el nexo entre los vecinos y el Área Sanitaria V. "Estaba muy viejo", aseveró García sobre el consultorio, situado junto al colegio Jacinto Benavente y donde ayer ya se notaba cierta actividad para satisfacción vecinal.

Otra de las razones esgrimidas por los residentes para justificar la necesidad de la remodelación del centro obedece al aumento de la población en la zona. "Se quedaba pequeño", remarcó David García, que también alabó la marcha del consultorio provisional, que opera en la avenida de La Camocha, frente al campo de fútbol. "Se acertó con el sitio", indicó García. A su lado, Ani Martínez, tesorera de la asociación vecinal, reivindicó que "llevamos años luchando", en referencia a las mejoras en el consultorio periférico, que reforzará su atención pediátrica y de enfermería. Aseguró Ani Martínez, en una apreciación muy bien tirada por el contexto, que el edificio está "enfermo" de aluminosis, la llamada "fiebre del hormigón", y que reformar las instalaciones era perentorio por una "cuestión de salud".

Existen, eso sí, temores entre los vecinos, como un posible retraso en las obras o, en el peor de los casos, la paralización, como ocurrió en la fallida ampliación del Hospital de Cabueñes. "Ojalá la ejecución sea continua", sostuvo David García. "Siempre surgen impedimentos", barruntaba una desconfianza Ani Martínez, que asimismo destacó que, respecto al consultorio provisional, "la gente está contenta".

El plan funcional, contempla, entre otras cosas, el paso de seis a ocho consultas o la creación de una unidad de apoyo asistencial con una sala de nuevas tecnologías, otra para tratamientos de observación y dos salas de extracciones polivalentes, además de su sala de espera. También habrá plazas de aparcamiento para los profesionales sanitarios. "Había pocos médicos, faltaban recursos", manifestó, por su parte, Isabel González, vocal de la asociación vecinal de La Camocha.

Las reclamaciones para acometer mejoras en el centro de salud vienen de lejos. Desde hace más de una década los vecinos demandan actuar en un equipamiento que ha acusado golpes administrativos en forma de dilatación en los plazos o problemas de licitaciones. Vecina de Vega, Eduviges Sánchez pasa a diario por delante del consultorio y ayer se congratulaba por ver ya "movimiento".

"El mayor miedo que tenemos es que la ampliación del centro se convierta en un Hospital de Cabueñes dos y que las instalaciones modulares se conviertan en definitivas", comentó Xuan Pandiella, presidente de la asociación San Emiliano de Vega, también cauteloso respecto al desarrollo de las obras, que darán pie a un edificio mucho más amplio que el actual y para el que los vecinos piden "más medios", que la renovación no se quede solo en el tema estructural.