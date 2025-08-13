Cruz Roja lleva a la Feria de Muestras su compromiso y educa jugando

La labor humanitaria fue protagonista ayer en el recinto ferial Luis Adaro. La organización Cruz Roja contó ayer con un espacio informativo e interactivo en el pabellón de LA NUEVA ESPAÑA, donde se llevaron a cabo varios juegos para acercar a los visitantes a la labor de esta organización. «Esta feria supone un reconocimiento a la labor que nuestros voluntarios hacen a lo largo de todo el año. Ahora en Asturias tenemos 2.107 voluntarios haciendo actividad, que da soporte a más de 38.000 personas que atendimos en el ejercicio de 2024, y también es importante el reconocimiento de las personas socias que colaboran con Cruz Roja a lo largo del año haciendo sus donaciones», aseguró el responsable de comunicación de la organización en Asturias, Daniel Fidalgo.

Este encuentro de visibilización contó con tres actividades principales, con una para los más pequeños, organizada por Cruz Roja Juventud, que consistió en un trivial sobre las seis temáticas que aglutina la organización, entre ellas, salud, cooperación y género. «Aunque tratemos todas las temáticas, estos juegos se centran más en la gestión emocional y en la prevención de conductas violentas (PCV)», explicó la directora de Cruz Roja Juventud, Arianne González.

«Este otro juego es del proyecto ‘Crece’ de Cruz Roja, que se llama ‘Mayores y capaces’, y es para reconocer el valor que tienen las personas mayores», indicó Noelia Priede, técnica del Proyecto Enrédate de Avilés. Esta actividad permitió a los visitantes ponerse en el lugar de las personas mayores, y aprender sobre las limitaciones y las capacidades que pueden tener. «Lo canalizamos en el proyecto Enrédate, que es para personas mayores de 65 años, en el que hacemos charlas y actividades para evitar la soledad no deseada y el aislamiento social», añadió. Muchos de los usuarios del proyecto «Enrédate», asistieron ayer al stand desde Villaviciosa, Siero, Lugones y Oviedo, entre otros. Por otro lado, las gafas de realidad virtual fueron las protagonistas en el tercer juego, donde los participantes, a través de una inmersión, aprendieron sobre la gestión emocional, las adicciones y las decisiones vitales que repercuten en el futuro.

Además de estas actividades, el encuentro con esta organización humanitaria, contó con una exposición histórica y fotográfica titulada «Un mar de humanidad» en el pabellón 3 del recinto ferial, donde se mostró durante todo el día de ayer cómo la Cruz Roja asturiana evolucionó desde su creación en la región en 1874, y el impacto y las acciones que ha tenido en la sociedad hasta día de hoy, desde proyectos salvando vidas, como promoviendo la dignidad o aportando su granito de arena para transformar el mundo. «La Cruz Roja en Asturias ha recorrido un camino de 150 años aliviando el sufrimiento y brindando apoyo desinteresado a miles de personas. A lo largo de su historia, ha creado un auténtico mar de humanidad, siendo testigo y partícipe de momentos clave de la región y el mundo», relata la introducción de la exposición fotográfica.

Además, el stand de LA NUEVA ESPAÑA, también contó durante el día de ayer, con la visita institucional del presidente de Cruz Roja Asturias, José María Lana; el presidente de la Cruz Roja Gijón, José Ramón González; y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco; y la vicepresidenta de la Junta General, Celia Fernández. n