La cultura sidrera se integrará en el currículo escolar y se potenciará su protagonismo en los actos institucionales

De cinco ejes, 115 medidas y actuaciones en más de 25 objetivos específicos consta la "Estrategia de trabajo para la proyección y difusión de la cultura sidrera asturiana" que impulsará el Gobierno del Principado en aras de fomentar la "proyección de uno de nuestros patrimonios más valiosos", reivindicó ayer Gimena Llamedo, vicepresidenta del Ejecutivo regional. El programa, plurianual, contempla la incorporación de contenidos sobre la sidra en el currículo escolar, la edición de materiales didácticos, ayudas a la producción, la restauración de llagares tradicionales o un mayor protagonismo de la sidra y derivados en actos institucionales. "Es un documento vivo, un punto de partida", señaló Llamedo, acompañada durante la presentación por Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte.

El primer eje responde a un análisis de la situación y perspectivas de futuro, con encuestas y recopilación de datos sobre producción o comercialización para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la cultura sidrera. Se elaborará un análisis estratégico que permitirá llevar a cabo "líneas de actuación adaptadas a las realidades territoriales", subrayó Gimena Llamedo. El segundo punto tiene que ver con la protección y la sensibilización. Además de la integración de contenidos sobre la icónica bebida en el currículo educativo, se hará un "juego de la sidra" que estará en los centros para "acercar la cultura sidrera desde las edades más tempranas" o se fomentarán publicaciones divulgativas sobre la historia y el vocabulario sidrero. Asimismo, en el calendario se marcará el 3 de junio para conmemorar el Día Mundial de la Sidra. El impulso de la restauración de llagares se realizará con una línea específica de subvenciones y también habrá exposiciones itinerantes.

Gimena Llamedo, que ensalzó la promoción de la lengua asturiana como "vehículo de transmisión" de esta cultura, aseguró que se reforzará el "protagonismo de la sidra y productos derivados" en actos institucionales del Principado como "expresión de identidad, tradición y compromiso con el sector". "Queremos que la ciudadanía sienta esta cultura como propia", sostuvo Llamedo sobre una cultura sidrera que a finales del pasado año fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El impulso al sector sidrero, el tercer eje del proyecto, incluye, por ejemplo, ayudas a la producción de la variedad de la manzana, mejora de instalaciones, la incorporación de jóvenes, la digitalización, la promoción de la Denominación de Origen Protegida (DOP) o la investigación aplicada para incentivar la adaptación al cambio climático o la conservación de cultivos autóctonos. "Buscamos garantizar la sostenibilidad, competitividad y el relevo generacional", aseveró Gimena Llamedo.

La inclusión de la sidra en la promoción turística de Asturias copa el cuarto apartado de la iniciativa, con la creación de una "ruta de la sidra", señalética, campañas publicitarias de alto impacto, presencia en ferias nacionales e internacionales, alianzas con el ámbito turístico y hostelero o escanciado en vivo. Por último, habrá un plan de comunicación, evaluación y seguimiento que se actualizará periódicamente. Gimena Llamedo, que agradeció las aportaciones de los integrantes de la mesa de trabajo a partir de la que surge esta estrategia integral, resaltó sobre la misma que es "un homenaje a la cadena humana irrompible que ha sabido conservar y dignificar una cultura que nos pertenece a todos".

Tres nuevas distinciones

La jornada de ayer también sirvió para entregar las placas de la marca "Sidrerías de Asturias-Calidad Natural" a tres nuevos establecimientos. El sello, que ya disfrutan 29 establecimientos, recayó en Casa Niembro, de Cabrales; Tierra Astur-El Vasco, de Oviedo; y la Puerta de Cimadevilla, también de Oviedo.