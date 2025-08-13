El eclipse solar de 2026, una fecha "única" para Asturias: "Será un lugar privilegiado para verlo"

"Asturias va a ser un lugar privilegiado porque España, junto con otras comunidades del norte, va a ser el único territorio habitado donde ver este eclipse solar de forma total". Con estas palabras se pronunció ayer el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, durante la presentación del inicio de la cuenta atrás del eclipse solar de agosto de 2026, una cita que ayudará a impulsa el turismo, la ciencia y la industria espacial.

El 12 de agosto de 2026 Asturias vivirá un eclipse solar total. Un acontecimiento que en España no se ve desde 1905. Alrededor de las 20.30 horas, la Luna ocultará por completo la luz solar que durará entre 45 segundos o cerca de dos minutos, dependiendo del punto desde el que se vea. "Tal vez aún no seamos muy conscientes del evento científico de primer nivel que vamos a tener en Asturias. Trataremos, en coordinación con todas las consejerías, de dar al ciudadano las herramientas para que lo pueda ver de forma segura y con todas las garantías", manifestó Borja Sánchez. Así, tanto desde el Principado como desde el colectivo "Allende Stars" insistieron mucho en la importancia de cuidar la salud ocular con el uso de gafas de eclipse homologadas y la organización de espacios desde los que poder contemplar el acontecimiento espacial. "Se contará con un mapa de sitios seguros y se habilitarán rutas y aparcamientos alternativos", explicó el consejero del Principado.

No obstante, el eclipse podrá contemplarse desde cualquier punto de la región, siempre que esté libre de obstáculos, montañas o edificios en el horizonte. "Asturias será un lugar privilegiado porque el Sol estará más alto que en otras comunidades", explicó, por su parte, Lucía González. Además, el Principado contará con el punto de mayor duración del eclipse de toda la península, con la "capital" en Oviedo y una duración de "un minuto y 48 segundos", añadió.

Desde "Allende Stars", y con el apoyo de ICTEA y el Principado, se llevarán a cabo una serie de eventos y jornadas para "preparar" a la población, con asesoramiento dirigido a empresas de turismo activo y a profesionales, o en educación, con cursos para profesorado y talleres en centros. "El alumnado es el vector de información a las familias en cuanto a la concienciación sobre el eclipse. Cualquier movimiento de a dónde vamos a ir a verlo requiere de planificación", declaró la astrofísica de "Allende Stars". "Tenemos que estar preparados. No somos conscientes de la cantidad de gente que va a venir en una época en la que Asturias ya tiene muchísima gente porque es mediados de agosto", declaró Lucía González.

Este evento no solo será un "espectáculo astronómico", si no que será una oportunidad "única" para impulsar el turismo, la ciencia y la industria espacial de la región. Durante los días previos al eclipse, se reunirá a 100 investigadores internacionales para "discutir y hablar" sobre la carrera espacial del siglo XXI. "Estamos convencidos que Asturias tiene que jugar un papel en esa carrera espacial y tiene mucho potencial para hacerlo", manifestó Noemí Pinilla, en referencia que supondrá una oportunidad para Asturias de proyectarse internacionalmente. El día de ayer, además, sirvió como referencia para saber desde qué puntos se podrá contemplar el eclipse año que viene. "No hace falta congregar y unir a la gente en un solo punto. Todo lo que tenga un horizonte oeste despejado hoy, lo va a tener dentro de un año porque la posición del sol será la misma", explicó Pinilla.

En cuanto a la prevención, desde ICTEA, insistieron en que el momento más peligroso son los instantes próximos al eclipse total. "El momento en el que el ojo se acostumbra a esa oscuridad total y, de repente viene el fogonazo de que vuelve a estar brillante el sol, es cuando nuestro ojo no está prevenido. Es muy importante controlar su duración para saber cuándo colocarse las gafas", expresó Noemí Pinilla. Este ciclo de Saros también traerá otro eclipse total en agosto de 2027 y otro anular en enero de 2028, pero no podrán contemplarse desde el norte peninsular.

La presentación reunió ayer a decenas de personas en el stand del Principado de la Feria de Muestras de Gijón (FIDMA) para conocer los preparativos del Gobierno para situar Asturias como lugar de referencia para la observación del fenómeno astronómico del siglo. El acto también contó con las intervenciones de Lucía González, doctora en astrofísica y directora del proyecto de divulgación astronómica "Allende Stars", y Noemí Pinilla, doctora en astrofísica y miembro del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA). Además, estuvieron presentes el director general de Formación Profesional de Asturias, Ángel Balea; la directora de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), Mercedes Díaz; la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez; y el vicerrector de Planificación Estratégica y Coordinación de UNIOVI, Juan Carlos San Pedro.