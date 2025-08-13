EDP dialoga por el futuro del hidrógeno verde en Asturias
Expertos del sector energético analizan el futuro de la transformación industrial asturiana
El pabellón de EDP en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) en Gijón, fue ayer el escenario de la mesa redonda "Asturias en clave H2: el potencial del hidrógeno renovable en la industria y el empleo", un encuentro entre representantes y actores del ecosistema del hidrógeno renovable.
Este espacio contó con la participación de expertos del sector energético y con empresas que representan la cadena de valor del hidrógeno. Durante el encuentro, trataron temas como la competitividad del hidrógeno verde, los marcos regulatorios, la colaboración público-privada y su impacto directo en el tejido industrial asturiano.
Como conclusiones finales del debate, se generalizó la necesidad de activar mecanismos regulatorios a nivel europeo que fomenten el consumo del hidrógeno verde, exigir su uso en transporte marítimo o producción agrícola para venta de alimentos en Europa, y la necesidad de garantizar un coste eléctrico competitivo para la producción de este bien.
