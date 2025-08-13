EMA Y EMULSA presentan una nueva factura: más clara, digital y sostenible

Hoy en la Feria Internacional de Muestras se dará a conocer este nuevo modelo, que forma parte del compromiso con la transparencia, eficiencia energética y mejora continua

Sede de la EMA en L’Arbeyal.

M. O.

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) y la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón S.A. (EMULSA), presentan hoy en FIDMA una nueva versión de la factura del agua y de la recogida de residuos sólidos urbanos con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía una mayor claridad, comprensión y facilidad en la gestión de su consumo.

La iniciativa forma parte del compromiso de EMA y EMULSA con la transparencia, la eficiencia energética y la mejora continua. Esta nueva factura llegará de forma progresiva a todos los hogares a partir del mes de octubre con el objetivo de que se comprenda mas fácilmente cuánto se consume, cuanto se paga y cómo se puede realizar un mejor uso del agua. Un paso mas hacia una gestión más responsable.

Ejemplo de la nueva factura.

Quienes se acerquen al punto de información que EMA tendrá hoy en el pabellón del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en FIDMA recibirá más información y podrán llevarse alguno de los obsequios preparados para esta ocasión.

Ejemplo de la nueva factura.

  • Diseño más claro y visual: la nueva factura destaca el consumo, conceptos e importe a pagar. Gracias a su organización en colores y gráficos hará más sencilla su comprensión de un vistazo.
  • Formato digital: la factura ya está disponible también en la App Gijón para quien tenga tarjeta ciudadana. También sigue disponible en la web del Ayuntamiento. Una forma sostenible de acceder a la información, que permanecerá disponible durante cinco años.
  • Información detallada: se desglosan los conceptos facturados y las tarifas aplicadas.
  • Lenguaje sencillo: se ha buscado un lenguaje más cercano y alejado de tecnicismos.
  • Información relevante de EMA y EMULSA.

