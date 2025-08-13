EMA Y EMULSA presentan una nueva factura: más clara, digital y sostenible

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) y la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón S.A. (EMULSA), presentan hoy en FIDMA una nueva versión de la factura del agua y de la recogida de residuos sólidos urbanos con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía una mayor claridad, comprensión y facilidad en la gestión de su consumo.

La iniciativa forma parte del compromiso de EMA y EMULSA con la transparencia, la eficiencia energética y la mejora continua. Esta nueva factura llegará de forma progresiva a todos los hogares a partir del mes de octubre con el objetivo de que se comprenda mas fácilmente cuánto se consume, cuanto se paga y cómo se puede realizar un mejor uso del agua. Un paso mas hacia una gestión más responsable.

Ejemplo de la nueva factura. / Cedida a LNE

Quienes se acerquen al punto de información que EMA tendrá hoy en el pabellón del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en FIDMA recibirá más información y podrán llevarse alguno de los obsequios preparados para esta ocasión.

