La EMA mantendrá las tarifas en 2026 pese al récord de inversión

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) propondrá mantener la congelación de tarifas en 2026, pese a alcanzar un récord histórico de inversión. El Consejo de Administración aprobará este jueves la ordenanza fiscal, que regulará los precios públicos del agua el próximo año. En 2024, la sociedad ejecutó obras por 10,76 millones y adjudicó en junio las de La Pecuaria por 12,82 millones. La tesorería de la entidad asciende a 38,7 millones, lo que permite que las tasas no varíen.

"Con una buena gestión, la EMA puede ser un motor de inversión sin castigar el bolsillo de la ciudadanía", afirmó su presidente y concejal de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador. La ordenanza incorporará asimismo la sustitución progresiva del parque de contadores, que asciende a 52.000, al sistema de telelectura. La propiedad de los equipos será de la EMA, que cobrará alquiler según el reglamento vigente, evitando repercutir el coste de adquisición a todos los usuarios de forma inmediata. La primera licitación, prevista para este otoño, abarcará algo más de un tercio de total.