Las empresas, grandes aliadas contra el cáncer

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en el Principado debutó ayer en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) de Gijón con una jornada cargada de actualidad y de empatía, que recordó la importancia de la prevención y del cuidado en estos diagnósticos, que suman este año más de 290.000 casos en España. Una actividad que, como aseguraron Antonio Flecha, gerente de Asturias contra el Cáncer, o Yolanda Calero, presidenta de la entidad, "tiene que ir de la mano de las empresas y de las instituciones si queremos llegar a más pacientes y a su entorno; ese es nuestro verdadero objetivo. Y para ello, el tener una relación constante, fluida y continuada con el tejido empresarial es básico como motor social y económico, porque son parte fundamental en la transformación de la sociedad y en la construcción de un entorno más consciente, solidario y saludable".

El cáncer, ese "bicho", cada vez está más presente en la sociedad. Así lo confirmó Flecha durante su presentación. Cada dos minutos se diagnóstica en España un nuevo caso. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres recibirán ese diagnóstico a lo largo de su vida. "Y estas cifran van en aumento", aseguró el gerente. Frente a esa realidad, la labor que esta sociedad privada sin ánimo de lucro lleva a cabo es fundamental para paliar los síntomas que deja la enfermedad. Y no solo los dolores, la pérdida de peso, la fiebre recurrente o la fatiga, entre otros. Sino, también, el miedo y la incertidumbre que atenaza a las víctimas del cáncer cuando ven su vida depender de un tratamiento o de una esperanza. Así, esta organización persigue –y logra– apoyar y acompañar al paciente y a sus familias, prevenir los diagnósticos e investigar nuevas curas.

"La salud comienza con la prevención, que es una responsabilidad colectiva. Detrás de cada diagnóstico hay una vida, hay una historia, hay una familia y también muchas preguntas, muchas decisiones difíciles y también mucho silencio y mucho dolor", manifestó Gimena Llamedo, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo de Asturias. Y, dentro de ese abismo, la conexión entre el mundo sanitario y el empresarial es clave.

Por eso, AECC ha llevado a cabo "Empresa activa contra el cáncer", una iniciativa que promulga la calidad de vida de los enfermos oncológicos a través de acuerdos concretos y prácticos con las instituciones para favorecer la promoción de hábitos saludables. "El entorno de la empresa es privilegiado para hacer prevención y terapia en esta enfermedad", afirmó Calero.

Desde la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) tienen claro cuál es su papel de acompañamiento en las tres fases del pronóstico. "Lo primero es que la empresa debe ser como nuestra familia en esa etapa inicial del diagnóstico y, después, tras ese primer shock que produce la noticia", explicó Rubén Castro, vicepresidente de la FADE. "En segundo lugar, somos un espacio que debe de dar soluciones desde el punto de vista de la investigación. Y, por último, la empresa tiene que seguir junto al paciente en la postenfemedad: cómo recuperamos esa vida que habíamos dejado atrás. Ahí nuestro papel es fundamental para que nuestros compañeros puedan regresar a su entorno con normalidad", añadió Castro.

Una labor que desde la entidad no van a dejar de defender y de luchar. "Nuestra asociación tiene que ser el 112 del cáncer. Cuando se oiga un diagnóstico nuevo, me gustaría que los ciudadanos pensasen en que aquí tenemos profesionales que atienden bien, gratis y pronto. Que complete aquello a lo que el sistema público no llega y pueda sentirse acompañado", concluyó Calero durante la primera presentación de la entidad dentro del Recinto Ferial de Asturias.