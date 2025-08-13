La Escuela de Comercio acoge la muestra de documentales musicales

Gijón acoge, del 19 al 22 de agosto, la IV Muestra de Cine Documental Musical, con una programación que recorre paisajes y épocas: desde viajes a Madagascar y Senegal, hasta la escena underground de Barcelona, el nacimiento de las "raves" británicas, figuras legendarias como Antonio Ruiz Soler y lugares icónicos como el Savoy gijonés.

En la inauguración, el 19 de agosto, se podrá visualizar el documental "Fanantenana", un recorrido musical y humano por Madagascar, descubriendo la importancia de la música en la vida cotidiana de la isla. Esa misma jornada, también se proyectará "Senegal. Un sueño de ida y vuelta", una experiencia en proyectos de cooperación internacional.

Al ecuador de la muestra se llegará el día 20, un documental sobre la historia de la banda barcelonesa "Los Negativos" y su disco "Piknik Caleidoscópico", con testimonios de figuras como Loquillo o Miqui Puig, al que seguirá otro documental sobre la cultura "rave".

Habrá aún otras dos jornadas para poder contemplar documentales de distinta temática. Todas las proyecciones tendrán lugar en la antigua Escuela de Comercio. La entrada es gratuita, pero limitada hasta completar aforo del local.