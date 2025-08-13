Fran del Cid, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios: "Gijón es de los mejores sitios del norte para emprender"

Nada más ganar le llega el barullo de la Feria de Muestras y no para. ¿Se arrepiente ya?

Son muchos actos, es cierto (risas), pero es una muestra del gran poder de representación que tiene AJE, que todo el mundo se quiere hacer eco de la noticia. Eso es bueno para la asociación. Se ve que se le tiene cariño.

¿Cómo ve Gijón estos días?

Como cada año, abarrotado de gente. La Feria, por ejemplo, recibe a más de 700.000 personas cada año y eso refleja el poder de convocatoria que tiene Gijón.

Eso para muchos es que la ciudad está masificada.

Claro. No siempre lloverá a gusto de todos. Si le preguntas al hostelero que vive del turismo va estar encantado, pero si le preguntas a otros sectores pues evidentemente no. Es cuestión de opiniones. Hay que buscar un equilibrio donde todos podamos estar relativamente contentos.

Cuando no está trabajando, ¿a qué dedica el tiempo?

Poner al día las cosas de las empresas que durante el año no tienes tiempo e intentar disfrutar del ambiente que brinda Gijón.

¿No descansa ni en verano?

Algo en septiembre, pero siempre estoy conectado. Cosas de los autónomos (risas).

Vamos, que no apaga el móvil…

El autónomo siempre tiene que estar alerta. Delego mucho en personas de confianza, pero claro, esa maravilla de apagar el teléfono y olvidarte de todo y no saber nada de nadie no la tengo (risas).

¿Disfruta algo la Feria?

Soy un friki del bricolaje (risas). Me encanta ir a ver las máquinas, las novedades, probarlas, y a veces comprar cosas que uso dos veces al año. ¿Ese concepto americano de tener un taller lleno de cosas en casa? Soy ese (risas).

Aunque no las use.

Procuro usarlas solo por sentirme bien después de haberlas comprado. Si algún día se necesitan, ahí están.

¿Gijón es un buen sitio para emprender?

De los mejores sitios del norte por tejido empresarial, número de visitantes, eventos y lo cosmopolita que es.

Pero faltan jóvenes…

Asturias es de las regiones más envejecidas de Europa. Claro que nos faltan jóvenes. Solo en el último año en cifras oficiales perdió 500 autónomos que no han tenido relevo.

¿Cómo se revierte la situación?

Es lo que queremos desde AJE. Hay que romper con ese mantra de que emprender es imposible. Tenemos siempre excusas, que si impuestos, el gobierno… es cierto, eso existe, pero invito a que vengan a AJE y vean a los cientos de emprendedores que, sin venir de una familia de dinero, sin financiación, solo con una idea lograron emprender, llevarla a cabo y tener éxito creando empleo y generando riqueza en la región. No es fácil, muchos se han quedado por el camino, pero si no lo intentas nunca lo vas a conseguir.

¿Es de playa?

Me gusta mucho el mar y el sol, a veces lo tomo en casa por evitar las playas cuando están abarrotadas.

En Gijón ya hay mucha sombrilla.

El norte está siendo un reclamo turístico muy importante de España. Cambian las modas. La gente que se iba al Levante ahora huye del calor y se viene al norte como refugio climático.

¿Qué me dice de los Fuegos?

Es obligatorio. Toda la Semana Grande en general. Hay que disfrutar con la familia y con los amigos que vienen de fuera y se quedan alucinados al ver todo lo que se hace en esta ciudad.

¿También en los toros?

No me gustan. Pero si me dan a elegir entre ser un toro que vive hacinado en una granja, que va al matadero y muere de la forma más cruel, o ser un toro libre que acaba siendo lidiado prefiero esto último.

¿Cómo pasa el día de Begoña?

Hay que comer fuera con la familia.

Vamos a pedir la comanda.

Vamos a ello. Diría una ensalada de tomate asturiano, que está de moda y entra muy bien con el calor. Algo de mar, zamburiñas o un platín de pescado, y luego tarta de queso asturiano. Somos la región de Asturias con más quesos.

¿Hay que promocionar lo nuestro?

Claro. Siempre que voy a un pueblo nuevo me encuentro con platos o postres que no conocía. Debemos ser nuestros propios embajadores.

¿Hablamos de fútbol?

No me gusta nada. Jamás. Mi padre era futbolero, mis amigos lo son… pero ir a un partido dos horas para ver un 1-0 me aburre. Y eso en el mejor de los casos (risas). Soy neutro en ese sentido, pero será una alegría cualquier ascenso de un equipo asturiano.