"Creemos que sería algo que podría sorprender a la gente y poder hacer de la noche más mágica de nuestra ciudad algo especial y diferente, pero Demarcación de Costas no lo ha considerado así. No nos queda otra cosa que respetarlo, pero creemos que era perfectamente posible y hubiera sido bueno, la verdad". El portavoz del gobierno local de Gijón, Jesús Martínez Salvador, se pronunció ayer de este modo respecto al veto de la Demarcación de Costas a que se lancen fuegos artificiales desde las playas de San Lorenzo y de Poniente, además del tradicional punto de lanzamiento desde el Cerro de Santa Catalina, en la noche de los fuegos artificiales. Costas adoptó esa decisión "en aras de evitar posibles situaciones peligrosas" y para "priorizar el uso del arenal completo" por parte del público que acuda a contemplar el espectáculo.

La gran noche de los Fuegos de Gijón ya se prepara junto al Elogio (en imágenes) / Ángel González

Jesús Martínez Salvador insistió ayer en que "no estamos de acuerdo, no lo compartimos". "Lógicamente, respetamos el ámbito competencial de cada administración, pero nosotros creemos que era perfectamente posible poder hacer un lanzamiento de los fuegos artificiales diferente, por eso se contempló ya en el pliego de prescripciones técnicas para los lanzamientos pirotécnicos la posibilidad de que las empresas pudieran ofrecer innovaciones en este sentido", argumentó.

El edil evitó entrar a valorar los fundamentos en los que se apoya la Demarcación de Costas para prohibir esos dos nuevos puntos de lanzamiento, al considerar que es la propia Demarcación de Costas la que debe explicar los fundamentos de su decisión, limitándose el concejal a reiterar que la decisión es de este organismo, no municipal.

Los dos nuevos puntos de lanzamiento que ha vetado la Demarcación de Costas estaba previsto que se ubicaran cerca de los edificios de salvamento de playas que hay en las de San Lorenzo y Poniente.

"Que sea más factible"

El portavoz del gobierno local gijonés dejó la puerta abierta a intentar, en próximas ediciones, buscar alternativas al habitual lanzamiento de los fuegos desde un único punto. "Nosotros no descartamos nunca el poder hacer novedades y sorprender a la gente; nunca lo descartaremos. Pero, evidentemente, habrá que ver la forma de que sea más factible que en esta ocasión", señaló al ser preguntado al respecto.

Así las cosas, el espectáculo pirotécnico que cada año congrega en Gijón a centenares de miles de personas, volverá a tener en esta ocasión un único punto de lanzamiento, en el Cerro de Santa Catalina, donde ya han comenzado los preparativos por parte de la empresa Pirotecnia Zaragozana, que es la que se encargará, por tercer año consecutivo, de lanzar los fuegos en Gijón. Ayer quienes pasearon por el Cerro de Santa Catalina pudieron observar los tubos de lanzamiento y otro material que la empresa ya ha trasladado hasta el lugar.