Izquierda Unida y Podemos exigen el fin de "la tortura" en Gijón

"Os pedimos que el domingo acudáis todos". De esta manera convocaba Susana López, representante de Asturies Antitaurina, a la manifestación que saldrá a las 16.30 horas desde la plazuela de San Miguel. "Este año no habrá cuatro, sino cinco días de tortura animal. Gijón nunca ha tenido cultura taurina", aseguró López, que estuvo arropada por Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, portavoces de Izquierda Unida y Podemos, respectivamente.

"La derecha sigue dando pasos hacia atrás y continúa intentado imponernos sus caprichos y sus fiestas anacrónicas", opinaba Suárez sobre la feria taurina que comienza hoy en la plaza de El Bibio con una novillada con picadores. La edil también mostró su rechazo a que la "tortura, sangre y muerte se publicite entre los jóvenes". Suárez Llana, por su parte, quiso recordar a la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos: "Hace unos días estábamos todos conmemorando su ilustre figura. Él mismo decía que (la tauromaquia) era una desviación bárbara y sangrienta", señaló el edil, quien criticó al gobierno municipal, "empeñado en volver hacia atrás". Y recalcó la postura de su partido: "Nuestro compromiso es que cuando volvamos a gobernar se volverán a prohibir", completó.

La asociación organizadora también informó de otras actividades que se llevarán a cabo durante estos días, como un camión con "imágenes impactantes" que recorrerá la ciudad el jueves, o la vigilia convocada para el viernes a partir de las 22.30 horas en la puerta del coso gijonés.