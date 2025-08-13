La magia vuelve a brotar en el Botánico

El Jardín Botánico volverá a llenarse de fantasía, música y teatro con una edición de las "Noches Mágicas", que celebrará sus 22 años de vida del 22 al 31 de agosto. Durante diez noches consecutivas el "corazón verde de la ciudad" se transformará en un escenario natural donde la tradición y la cultura se mezclan con personajes mitológicos para crear una experiencia nocturna única.

La directora de Factoría Norte, Carmen Gallo, destacó que este año se recupera la itinerancia por los caminos más emblemáticos del recinto. "Vamos a recorrer los lugares más bonitos e interesantes del jardín", expresó. También anunció la creación de un espectáculo alternativo para los días de lluvia llamado "El beso de la Serena".

Este año el evento recupera a varios personajes de anteriores ediciones, uno de ellos es Pesadiellu, "que será el alma mater que nos va a guiar y sorprender por esos caminos", la otra es la serena, que siempre destaca por su misticismo como así expresó Gallo. "¿Qué tendrá la serena que a todo el mundo encandila?". Aunque no quiso dar más pistas para animar a las gente a acudir a las "Noches Mágicas" para descubrirlo. "Vengan, compren la entrada y vean", dijo entre risas.

Del 22 al 31 de agosto con pases a las 22.00 y las 23.00 horas

Por su parte, el concejal de urbanismo, Chus Barriento, quiso reconocer la labor de Carmen Gallo y todo su equipo para traer un espectáculo rompedor edición tras edición. "Cuando algo se ha celebrado ya más de 20 años, es complicado renovarse año y organizar un espectáculo que siga sorprendiendo a la gente, y lo consiguen.", dijo. También animo a los ciudadanos a comprar su entrada lo antes posible, puesto que ya están agotadas para varias jornadas. "Muchas decenas de miles de personas lo han disfrutado, pero son muchas más las que no lo han podido disfrutar porque no había entradas", manifestó en referencia al evento, que se ha convertido ya en uno de los clásicos del verano en Gijón.

El Jardín Botánico sigue de dulce en este verano, tras celebrar "Nocturnia" en los últimos días y cerrar julio como el mejor mes de la historia. "Tiene pinta que este mes va a seguir una trayectoria similar" añadió.

Con todo preparado y la cuenta atrás en marcha, el Jardín Botánico Atlántico se dispone a abrir, una vez más, la puerta a un mundo donde mito y realidad caminan de la mano. Bajo el manto de la noche, con el murmullo de las hojas y el reflejo de la luna sobre los senderos, las Noches Mágicas invitan a detener el tiempo y entregarse a la fantasía. Durante diez veladas, Gijón será escenario de historias que solo cobran vida cuando el sol se esconde. Porque "cuando el cielo se oscurece sobre el Botánico, todo es posible".