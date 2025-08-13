El número de arquitectos en el concurso de la playa verde, «importante»

Los doce estudios de arquitectura que han concurrido al concurso de ideas de la Playa Verde del Rinconín suponen para el gobierno local gijonés «una participación que se considera importante, teniendo en cuenta que el precedente más cercano tuvo una participación muy similar», señaló el portavoz del gobierno municipal, el forista Jesús Martínez Salvador, en referencia a los 13 estudios de arquitectura que participaron en el concurso de ideas para remodelar el entorno de Fomento y Poniente.

Ese número de participantes en este nuevo concurso «creo que nos permite, estamos seguros de que nos va a permitir, tener un número de ideas muy importante sobre el que nutrirnos y poder elegir las mejores. Es una participación importante», insistió Martínez Salvador.

El Consistorio rechazó hace dos semanas la petición del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias para modificar las bases del concurso, con un monto total en premios de 27.000 euros, de los que el ganador se llevará 15.000. Hace unos días el Ayuntamiento también rechazó una petición para ampliar el plazo para presentarse. El portavoz también indicó que el Ayuntamiento actuó tras haber detectado la presencia de autocaravanas en el Rinconín, porque «es un parque, no una zona de aparcamiento».n