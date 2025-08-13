"Pasión, creatividad y capacidad de transformar ideas en proyectos", las cualidades de los jóvenes emprendedores asturianos

El Banco Sabadell Herrero presentó en su pabellón de la Feria de Muestras la Jornada Gen-E (Generación Emprendedora) con el objetivo de poner en valor el emprendimiento joven y reflexionar sobre el papel que juega la creación de empresas en el desarrollo económico y social de la región.

Uno de los invitados al evento fue el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, que destacó que, en 2024, Asturias fue la cuarta comunidad autónoma donde más aumentó la creación de empresas respecto al año anterior y que esa tendencia se está manteniendo en este 2025, subrayando que "se está perdiendo el miedo a emprender" y que "el emprendimiento es una herramienta para construir tu vida y desarrollarte personalmente".

Por su parte, Alfredo Fernández Santos, director comercial de Sabadell Herrero, remarcó que "apostar por el talento joven es apostar por el futuro", presentando así a los cuatro jóvenes emprendedores que "representan a la perfección el esfuerzo, la pasión, la creatividad y la capacidad de transformar ideas en proyectos futuros".

Ellos fueron: Ignacio Caamaño, presidente de la primera asociación de emprendedores de la Universidad de Oviedo como es Astur Talent; Susana de la Fuente, gerente del Centro de Innovación Carrio, puntero en la tecnología industrial; Israel Gayoso, CEO de una joven empresa llamada LessthanThree, especializada en DevOps; y Alberto García, CEO de Berty's Burger, que comenzó como un foodtruck y ha evolucionado hasta convertirse en una cadena de éxito a nivel mundial.

En un mensaje dirigido a los participantes destacó que "son el motor de la transformación, los protagonistas de una Asturias que mira al futuro", afianzando así la propuesta del banco de construir una comunidad más dinámica, abierta y preparada para afrontar los desafíos de nuestro tiempo.