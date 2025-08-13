El PSOE critica la falta de políticas municipales para la juventud

Con motivo de la visita del PSOE gijonés a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, los socialistas han sacado a colación el último cambio en el Ayuntamiento de Gijón por el que han pedido explicaciones y puesto de manifiesto su negativa. La modificación a la que aludieron fue la del cambio de competencias en Juventud, que recientemente ha pasado de la concejalía de Cultura, a cargo de la forista Montserrat López Moro, a la de Relaciones Institucionales, encabezada por Jorge González-Palacios.

Carmen Eva Pérez Ordieres, portavoz del PSOE, señaló que "es una muestra más de que la juventud nunca ha estado entre sus prioridades", en referencia al cambio realizado desde Foro Asturias. "No se incluyó en el primer reparto de competencias y ahora este cambio solo responde a intereses de partido, a la resolución de un conflicto interno, no a una estrategia para impulsar el área", manifestó Pérez Ordieres.

La portavoz socialista también reclamó que se den explicaciones sobre la reorganización y "el caos en el que están sometidas estas áreas". "Las competencias del director de Juventud y Educación se diluyen entre tres concejalías. Una parte la lleva Educación, otra Cultura y ahora también Relaciones Institucionales", detalló Carmen Eva Pérez que también solicitó si la medida va incluida con un cambio presupuestario. Como ejemplos, señaló la falta de albergue juvenil, una carencia que ya manifestó esta semana Monchu García, secretario general del PSOE en Gijón, la ausencia de residencia de estudiantes o la prohibición de acceso a los jóvenes a las pistas de los colegios para el juego libre.

"Tensión inmobiliaria"

Carmen Eva Pérez no solo centró su discurso en los asuntos de entretenimiento o falta de instalaciones, sino que ahondó en cuestiones que afectan a la población joven como puede ser la vivienda o la movilidad. "Hay tensión inmobiliaria en Gijón y la última cesión de terreno al Principado para hacer viviendas destinadas a jóvenes se hizo en el mandato anterior. Más del 56% de los jóvenes viven de alquiler, de ese porcentaje, casi un 30% tiene que compartir un piso", analizó la portavoz que también criticó la subida del precio del billete de autobús. "Por este motivo, en el último mes y medio más de 24.500 residentes han solicitado la tarjeta CTA. Quieren eliminar el servicio de alquiler de bicicletas y por este motivo no se prestan correctamente", siguió ejemplificando Pérez Ordieres.

Por contrario, recordó alguna de las "políticas socialdemócratas y progresistas" impulsadas tanto desde el Gobierno del Principado como desde el de España. "El ejemplo a seguir son las viviendas de peritos, la tarjeta CTA o iniciativas como el Verano Joven". La portavoz socialista quiso recordar el mensaje de su partido para dar recursos a la juventud. "Si no impulsamos desde lo público formación, empleo y vivienda, estaremos condenando a nuestra juventud a marcharse a vivir fuera", sentenció la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Gijón.