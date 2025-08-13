El recital de Gegechkori encandila en el Jardín Botánico

El recital de Gegechkori encandila en el Jardín Botánico | JUAN PLAZA

El recital de Gegechkori encandila en el Jardín Botánico | JUAN PLAZA

Ni un asiento sin ocupar en el recital de piano que ofreció Sandro Gegechkori, en la imagen durante un momento del concierto. El joven georgiano deleitó al público con un repertorio que incluyó piezas de Beethoven, Prokofiev, Montsalvatge o Manuel de Falla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents