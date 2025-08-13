Todos los detalles de la Noche de los Fuegos de Gijón: 23 minutos y la "mayor carga pirotécnica" de su historia
"Habrá mucho ritmo", garantiza Pirotecnia Zaragozana, responsable de una exhibición con más de 21.500 detonaciones que estará "a la altura de lo que demanda la ciudad", reivindica Divertia
Más de 1.600 kilogramos de material pirotécnico, la mayor carga en la historia de la Noche de los Fuegos de Gijón, darán forma, en la medianoche del jueves al viernes, a un espectáculo repleto de "luz, sonido y color" que iluminará el cielo "con una explosión de creatividad que nos conmueve y enmudece", reivindicó este miércoles Oliver Suárez, presidente de Divertia. La firma Pirotecnia Zaragozana brindará una exhibición "exclusiva" de 23 minutos "a la altura de lo que demanda la ciudad", señaló Suárez.
La producción, con 1.800 órdenes de disparo, se estructurará en 50 secuencias sincronizadas con un despliegue de más de 21.500 detonaciones, distribuidas de manera estratégica para garantizar una cobertura aérea completa y un impacto visual continuo. Desde el Cerro de Santa Catalina, emplazamiento habitual, se realizará el lanzamiento tras la denegación de los permisos por parte de Demarcación de Costas para que las playas de San Lorenzo y Poniente se sumaran como áreas de disparo. "Habrá un alto ritmo", garantizó Luis Brunchú, responsable de Pirotecnia Zaragozana, que reivindicó que los asistentes, merced a la mayor carga, notarán "más intensidad y potencia".
El espectáculo dará comienzo con una secuencia de apertura de alta intensidad, diseñada con efectos brillantes y sonoros de gran impacto. Esta fase inicial se caracterizará por una alta cadencia de disparo, con detonaciones rápidas y continuas, cuyo objetivo es "captar de inmediato la atención del público" e iniciar una interacción sensorial directa desde los primeros segundos. Después se ejecutará un muestrario dinámico y variado de las secuencias centrales, incorporando 35 tonalidades de color y más de 40 efectos pirotécnicos exclusivos, como crepitantes, brocados, coronas, truenos, colas de caballo, intermitencias, copos de nieve, crossettes, serpentinas, cascadas, kamuros, corazones, caras sonrientes o medusas.
Para el cierre, habrá una apoteosis de más de tres minutos, utilizando 414 kilos de material pirotécnico, con diversidad de efectos cromáticos y sonoro y una progresiva aceleración en velocidad y potencia, terminando en una traca final compuesta por más de 1.000 detonaciones de calibres variados que pondrá el broche al momento culminante de la Semana Grande.
Cortes de tráfico
La Policía Local llevará a cabo cortes de tráfico y cambios en los accesos a Cimavilla con motivo de la Noche de los Fuegos. A partir de mañana jueves quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en Campo Valdés, plaza del Arcipreste Ramón Piquero y avenida de La Salle, durando esta prohibición hasta la finalización del Restallón el día 15. A partir de las 23:00 horas del día 14, se prohibirá la circulación de vehículos en todo el paseo de la playa de San Lorenzo, procediéndose al corte de todos sus accesos. También, y si las condiciones de seguridad así lo aconsejan, se cortará el acceso a la avenida de José García Bernardo permitiéndose, únicamente, el paso a los residentes.
El acceso a Cimavilla deberá realizarse por la plaza del Marqués y la calle Óscar Olavarría. Se habilitará una vía de emergencia para la salida del barrio por las calles Vicaría y Óscar Olavarría hacia la el Marqués, controlada por agentes de la Policía Local. Por el Restallón, que tendrá lugar a las 14.10 horas del día 15, se mantendrán las prohibiciones de estacionamiento en Campo Valdés, plaza del Arcipreste Ramón Piquero y avenida de La Salle. La Noche de los Fuegos conllevará asimismo un amplio dispositivo de seguridad coordinado desde la concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, encabezada por la forista Nuria Bravo.
