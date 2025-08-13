La Zalia priorizará la innovación y el impacto económico al adjudicar suelo

La Zalia "priorizando los proyectos más viables, innovadores y con mayor impacto económico y social" a la hora de adjudicar el suelo en el proceso de competencia que ha abierto, tras haber recibido cartas de interés de cuatro empresas por hacerse con 45, 30, 12 y 10 hectáreas respectivamente, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. La Consejería de Movilidad del Principado insistió ayer en esos criterios con motivo de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) del anuncio con la convocatoria de ese proceso de competencia, adelantada por este diario el pasado miércoles. El plazo de las empresas para formalizar sus solicitudes de suelo es de tres meses a contar desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Unión Europea, al tratarse de una convocatoria internacional.

El proceso de competencia se desarrollará de forma "abierta y transparente". Se dirige a firmas con proyectos industriales o logísticos que generen inversión, empleo cualificado e innovación, y que contribuyan a la transición hacia la neutralidad climática, en línea con la Ley de Proyectos de Interés Estratégico (PIER) del Principado.

Una de las empresas interesadas en establecerse en Zalia ya ha presentado públicamente su proyecto, se trata de Sunwafe, que prevé invertir 670 millones de euros en un proyecto que cuenta con 200 millones de subvenciones europeas, y que creará 2.600 empleos. Aspira a lograr 30 hectáreas en la Zalia.

El Consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, señaló ayer, tras la publicación en el BOPA de la convocatoria, que "como saben, la fase I de Zalia, que suma más de 700.000 metros cuadrados urbanizados y totalmente equipados (electricidad, agua, saneamiento, telecomunicaciones y viales), se encuentra plenamente operativa y lista para acoger nuevos proyectos", añadiendo "mientras avanza la comercialización de la fase 1, Zalia trabaja ya en la planificación de las fases 2 y 3, cuyo desarrollo se unificará para optimizar espacio y conectividad interna. Se prevé un desarrollo adaptado a las necesidades de los proyectos industriales y logísticos seleccionados, tanto en los aspectos urbanísticos como por ejemplo en las acometidas eléctricas", agregó el Consejero.

La Zalia tratará de encajar todos los proyectos interesados, para lo que no bastará con los suelos sin urbanizar de las fases 2 y 3, sino que también tendrán que ocupar parte de la fase 1 ya urbanizada. El mayor tamaño de las parcelas que ahora se demandan en un suelo muy próximo al puerto de El Musel, obligará previsiblemente a modificar el planeamiento urbanístico de la Zalia, ya que el vigente se aprobó con multitud de parcelas de menor tamaño. La reordenación hará desaparecer parte de los viales secundarios. También se prevé la necesidad del cambio de algún equipamiento.

El edil de urbanismo y portavoz del gobierno local de Gijón, Jesús Martínez Salvador, de Foro Asturias, declinó ayer dar una estimación del plazo que requerirá la modificación urbanística de la Zalia. No se pronunció debido a que "es complicado poner una fecha cuando tenemos un nivel de información no demasiado elevado". Preguntado por el cambio de tamaño de las parcelas, Martínez Salvador indicó que "eso puede ser una redelimitación de los espacios, pero depende del alcance", para conocer el plazo.

El edil de urbanismo fue más allá e indicó que "en el momento actual, para la Zalia, no nos consta que haya ninguna iniciativa que esté suficientemente madura, porque como todos sabemos ni siquiera hay una subestación eléctrica". El edil de Foro Asturias también indicó que "nosotros desde el Ayuntamiento, de una manera regular y recurrente tenemos reuniones con empresas que están interesadas en venir a Gijón. La Zalia es siempre uno de los emplazamientos que evidentemente se valora, y, de momento, teniendo en cuenta que es una zona industrial, a nosotros no nos consta ninguna propuesta que requiera de ninguna modificación de planeamiento".