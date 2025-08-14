Los animalistas movilizan un "camión antitaurino"

Las asociaciones "Asturies Antitaurina" y "PACMA" anunciaron ayer una nueva movilización en contra de la feria taurina. En este caso se tratará de un "camión antitaurino", un vehículo con pantallas LED que circulará por las calles de la ciudad, mientras proyecta una imagen denunciando "la doble moral de los taurinos". En concreto, proyectarán imágenes de un torero dando muerte a un perro en la plaza de toros seguida de una escena idéntica con un toro. "Si esto es delito, esto también debería serlo. No hay diferencia", rezará el lema de esta nueva campaña. El propósito de las organizaciones es hablar de "la crueldad de la tauromaquia y remover conciencias". "Estamos hablando de maltrato animal legalizado", sostienen los organizadores. Además, esta acción precede a la ya tradicional manifestación antitaurina, convocada de nuevo por "Asturies Antitaurina", que tendrá lugar el domingo 17 de agosto a las 16.30 horas, en la plazuela San Miguel.