El Banco Sabadell presenta Gen-E
El Sabadell presentó ayer en la Feria la Jornada Gen-E (Generación Emprendedora). "Creemos que apostar por el talento joven es apostar por el futuro", señaló director comercial de la entidad, Alfredo Fernández Santos, que posa en la foto junto a otras autoridades y el consejero Borja Sánchez, que acudió a la jornada.
