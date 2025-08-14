El Bibio, "familiar, seria y con caras conocidas"

Una multitud de gijoneses y visitantes ambientaron la zona exterior de El Bibio momentos antes de que el primer toro de la Feria de Begoña arrancara el festival. La novillada inicial de esta temporada, protagonizada por El Mene, Tomás Bastos y Aarón Palacio, animó las calles y los locales hosteleros próximos a la plaza. Cientos de aficionados, la mayoría caras conocidas desde hace muchos años, se reunieron para realizar su tradicional ritual: "Juntarse a tomar algo en cuadrilla para disfrutar al completo del espectáculo", expuso Agustín Moura, presidente de la Peña Goyazu. Un primer aperitivo que llenó la calle Pintor Marola camino del plato principal de esta primera jornada de Begoña.

El amor no entiende ni de edades ni de límites ni fronteras. Y, por supuesto, la pasión por los toros tampoco lo hace. La devoción y el entusiasmo que se respiró ayer en El Bibio confirmó que la plaza gijonesa tiene algo que engancha y que la hace "muy familiar y agradecida". Así, lo expresó María Victoria Alonso, aficionada asturiana. "Siempre vemos las mismas caras, no es gente de postureo", aseguró Alonso, que acude desde hace casi cuarenta años a la feria. Como afirmó esta seguidora, la mayoría de los abonos se renuevan año tras año. "Como el nuestro, que lo tenemos desde hace muchísimo en el balconcillo del tendido once", añadió.

Alonso disfrutó acompañada de sus amigos y familiares que, al igual que ella, "no fallan una", aseguraron. Sin embargo, estos veteranos temen que esta tradición no encuentre relevo generacional. "Nos gustaría que la gente joven se involucrara un poco más, en otro caso no va a haber sucesión taurina", subrayó Luis Ulecia, aficionado y amigo de Alonso. Por eso, Ulecia convenció a Irene Ulecia y Alexia Safta, sus nietas, para que heredasen esta tradición. "Es nuestra primera vez. No sabemos qué esperar. Estamos nerviosas pero con ganas", confesaron ambas jóvenes.

Quizás las nietas de Ulecia adquieran la pasión taurina de su abuelo y tras su primera experiencia no descarten sumarse, la próxima temporada, a una peña juvenil. La Puyazu podría ser la elegida. Esta entidad fundada en 2011 por cinco amigos gijoneses cuenta con 42 socios, la mayoría que rondan la treintena de edad. "A pesar de que no somos las peñas de San Fermín, somos un poco los que movemos a la gente y la animamos", aseguró Ramón Edia, presidente de la agrupación. Para los miembros de Puyazu, El Bibio "es una plaza muy seria. Aquí no hay nada estrafalario y la gente es muy respetuosa. También destacaría que la gente que viene lo hace año tras año y es de toda la vida".

Mientras la Banda Sinfónica de Gijón afinaba los últimos acordes para ambientar con sus pasodobles durante la novillada, el interior de El Bibio comenzó a llenarse. Unos alquilaron almohadillas y otros aprovecharon para hacerse con algo refrescante antes del espectáculo. Entre ellos, Pedro Gómez, asturiano. "He estado en varias plazas y esta es muy agradecida. Hay un ambiente de toda la vida, muy familiar y que le gusta la fiesta y disfrutar", comentó Gómez minutos antes de atravesar el tendido.