Bocados asturianos y sostenibles en la Feria de Muestras

Como es de esperar, la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) aglutina una gran oferta de productos asturianos, con gran protagonismo de la gastronomía: desde quesos a repostería, entre otros.

"Nuestra empresa ‘Panduru’ la constituimos en 2022 entre mi socia, Ana Marcos, y yo. Es una empresa de economía social, solidaria, feminista y circular. Nuestra idea es muy sencilla,:sustituir la harina de las galletas por el pan excedente de la panadería La Portalina en Villaviciosa, que es una de las mayores panaderías de Asturies", relató la asturiana Elena Fernández, desde su puesto de galletas en el jardín del Museu del Pueblu d’Asturies.

Galletas y más

"Panduru" nació además con la filosofía de sensibilizar contra el desperdicio alimentario y de potenciar el emprendimiento femenino: "Somos mentores de muyeres", cuenta Fernández. El obrador "chiquitín" de "Panduru" se encuentra en Gijón, donde además de hacer galletas variadas, exploran nuevas ideas de producción, como la granola hecha con pan.

Asturias cuenta con una gran variedad de repostería, como las casadielles, las moscovitas o los borrachinos, pero un dulce que no puede faltar, sobre todo en las fechas de Carnaval, son los frixuelos. "Se me ocurrió crear un foodtruck de frixuelos y de buñuelos de calabaza, y me dije, ¿por qué no sin gluten y sin lactosa? Así puedo llegar a más personas", explica María José Requena, emprendedora gijonesa y creadora de "Pura Gloria". La idea, surgida y creada hace dos años, le llegó a María José cuando retornó a su tierra después de haber estado viviendo en Bélgica durante once años. "Allí se comen buñuelos, pero eran sencillos; un amigo me dio una receta de buñuelos de calabaza, la empecé a mejorar, a hacerla sin gluten y sin lactosa, y aquí estamos. Además, la idea del foodtruck me parece estupenda, porque es un poco modo aventura, moviéndome por mercados diferentes de Asturias y aprendiendo sobre los gustos de personas diferentes", relata. Para el futuro de ‘Pura Gloria’, su creadora aseguró que su sueño es ir expandiéndose poco a poco por diferentes puntos de Asturias.

Otro dulce que no puede faltar en la tradición asturiana son las famosas marañuelas, típicas, principalmente, en Luanco y Candás. "Nosotros no hacemos marañuelas, sino marañuelinas, son como un pequeño bocado", destaca Ramona Menéndez, propietaria y cocinera del restaurante Casa Belarmino, en Gozón. "Las marañuelinas las empezamos a hacer hace como cinco o seis años, y siempre las hacemos con productos naturales y locales, producto asturiano o de cercanía. Todo es natural y sin conservantes: la harina, el azúcar, la mantequilla, los huevos, el potenciador y la ralladura de limón", explica tras terminar una demostración en el escenario del Pueblu d’Asturies. "Vinimos a hacer esta exhibición para que la gente pueda ver cómo trabajamos y los productos que utilizamos", añade. Las marañuelinas están ya presentes en Asturias y en Madrid, y el próximo paso de Ramona será llevarlas a Gran Bretaña.

Leche "no estandarizada"

Los productos típicos asturianos no son solo dulces, hay una gran variedad de salados, como las fabes, los callos o el compango. Pero hay un salado que sí o sí está siempre presente en una mesa asturiana es el queso. "Hacemos queso con leche de vaca cruda y madurado. En este puesto de aquí, en el Pueblu d’Asturies, tenemos estas dos variedades con diferentes etapas de maduración. También hacemos crema con quesos que tienen más de un año de maduración", explica Daniel Elola, socio de la empresa asturiana DePicos, con sede en Cangas de Onís.

No sólo se dedican al queso, también últimamente a la leche. "Hace como un año y medio empezamos a ofrecer leche brik, que nos la envasa una empresa externa, pero la leche es nuestra. De momento solo estamos haciendo leche entera porque no estandarizamos nada, aunque sí que le hacemos el tratamiento UHT; conserva el sabor a leche", relata el empresario asturiano. DePicos, formada por tres socios, cuenta también con tres empleados y se encuentra en proceso de conversación con diferentes compañías del sector interesadas en la marca para poder sacar más productos: "Vamos poco a poco, pero vamos".

El Pueblu d’Asturies, que forma parte en estas fechas del recinto de la FIDMA, cuenta también con diferentes puestos artesanales de productos asturianos, como pendientes hechos con diferentes partes de la manzana, ropa y mucho más. Por otro lado, en esta 68.ª edición de la FIDMA tiene gran protagonismo la sidra, declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, destacando por tanto, la tradición e identidad de Asturias, acercándola y visibilizándola por todo el mundo.