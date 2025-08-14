La Casa Consistorial de Gijón cumple 160 años

La Casa Consistorial que preside la Plaza Mayor cumple este agosto los 160 años. No podemos hablar de inauguración oficial –porque no hubo ninguna ceremonia oficial que conste en la documentación municipal ni en la prensa– pero sí es cierto que en el acta municipal del día 3 de septiembre de 1865 se dice por primera vez que los concejales ya se reunían en el edificio que conocemos. Generalmente se da como fecha de "inauguración" el día de Begoña de 1865.

Edificio con la leyenda "Casa Consistorial" en lo alto, sobre ella el reloj (casa parisina Niot) y más arriba el escudo de Gijón obra de Genaro de Nava. Los concejales no tuvieron que caminar mucho en el cambio, simplemente cruzar la plaza, porque el Ayuntamiento estaba entonces en la casa número 11 de la misma plaza. Frente al edificio actual. La plaza fue primero Plaza Principal, luego Plaza de la Villa, Plaza de la Constitución, Plaza de la República y desde el 4 de diciembre de 1937 es la Plaza Mayor.

Diez preguntas

1. ¿Quién era el alcalde de Gijón 1865?

En el año 1858 el alcalde Zoilo García Sala encarga unos planos de las obras de la Plaza y del futuro edificio a Cándido González Cuervo. Desde mayo del año 2018 existe el "Pasaje de Cándido González Cuervo (Maestro de Obras)" junto al conjunto de La Trinidad. El alcalde en el año 1865 era José Álvarez Jove.

2. ¿Quién fue el arquitecto?

Andrés Coello firmó el proyecto en el año 1858. Coello ya había sido el autor, en el año 1853, del teatro Jovellanos en la calle de Jovellanos. Su proyecto fue modificado posteriormente por otros arquitectos: Luis Céspedes (torre de la Universidad de Oviedo (1860) y Lucas María Palacios que fue arquitecto municipal de Gijón desde 1861 y que, entre otras cosas planificó el ensanche del Arenal.

3. ¿La Plaza Mayor era como la conocemos?

No, nada parecida, en realidad no había plaza porque una casa, la de José María de Rato Argüelles, ocupaba parte importante de lo que hoy es la Plaza Mayor. Hasta 1867, con la Casa Consistorial en funcionamiento no tomó la Plaza Mayor el aspecto que conocemos.

4. ¿Qué día comenzaron las obras?

El 21 de julio de 1861. El edificio tiene planta casi cuadrada: 22,30 metros en la fachada principal, y 23, 80 metros en los laterales. En origen la parte posterior, la que da a la playa de San Lorenzo, tenía soportales como los de la fachada principal. La idea, no cumplida, era que toda la Plaza Mayor fuese porticada incluso la zona más cerca de Cimavilla

5. ¿Qué había en ese lugar?

Una fuente y una pescadería.

6. ¿Cómo surgió la idea de la escalera central?

Fue Lucas María Palacios el autor. De mármol blanco, tiene un tramo de 17 escalones y se bifurca en dos de 32 escalones cada uno. Se encargó a Barcelona, a la empresa Vicente Estrada e Hijos.

7. ¿Cuándo se colocó la simbólica primera piedra?

El sábado 2 de agosto de 1861. En el ángulo oriental de la fachada se colocaron varios objetos: una "Guía de Forasteros", monedas de oro y plata, una Constitución monárquica (reinaba Isabel II de Borbón) y, entre otras cosas, una copia del presupuesto municipal de aquel año.

8. ¿Qué elementos coronan el edificio?

Sobre el reloj se colocó una torrecilla con el escudo de Gijón, el autor fue Genaro de Nava. El reloj procede de París, llegó a Gijón el 21 de febrero de 1864 y costó 7.718, 47 reales de vellón. Un real de vellón era 0,25 pesetas. De hecho a la moneda de 50 céntimos de peseta se la llamaba de "dos reales".

9. ¿Cuáles fueron las reformas más recientes?

Tras la guerra civil fue en el año 1945 la primera reforma, luego vino otra reforma en el año 1953 y en agosto de 1965 se conmemoró el centenario.

10. ¿Cuándo adoptó el aspecto exterior e interior actual?

El jueves 24 de octubre de 2002 Felipe de Borbón, entonces Príncipe de Asturias, reinauguró la Casa Consistorial tras unas obras de restauración que duraron 18 meses. El arquitecto fue Luis Estébanez, y los aparejadores Gonzalo Cueto-Felgueroso y Manuel Cuesta García, éste responsable de la obra por parte de la empresa adjudicataria (FCC). La prensa gijonesa destacaba algunos gritos al heredero en la Plaza Mayor. Por ejemplo: "¡Felipe, cásate en Covadonga!".