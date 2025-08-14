Cimavilla se cansa de tanta fiesta: "El barrio se deteriora"

En plena Semana Grande y con la ampliación del Paseo Gastro al entorno de Claudio Alvargonzález, a los residentes de Cimavilla les quedan ya muy pocas ganas de fiesta. Los vecinos, muchos críticos con la presencia de la iniciativa hostelera en su barrio, señalan que se trata de "la gota de colma el vaso" de un listado de quejas que era ya largo antes de colocarse las casetas. Los atascos en horas punta, los ruidos hasta la madrugada y el ya endémico problema del botellón agravan la situación de un casco histórico que, a juicio de sus residentes, sigue aún falto de vigilancia y de limpieza.

Eva Abad, que es vecina del barrio y tesorera de la asociación "Gigia" del barrio Alto, considera que el Paseo Gastro es un ejemplo de "turismo elitista" y se reafirma en su idea de que ampliar la cita gastronómica a este espacio del barrio fue un error. "Es insalubre, innecesario y elitista, porque solo se pueden permitir ir a este lugar los turistas, y al final los que se lucran, a base de molestar a los vecinos, son siempre los mismos grupos", denuncia.

El principal problema que se vive estos días, más allá del perfil turístico, es el ruido. "¿Escuchas la música? Son las seis de la tarde, pero está hasta la una y media de la mañana, y viene del Paseo Gastro. La suciedad, los olores y los atascos de este evento nos está impactando muchísimo. En general, estos últimos años, el barrio se está deteriorando muchísimo", aseguraba ayer por la tarde la vecina Sara Ceballos.

La "condena" del tráfico

Otra queja habitual es la referente a las conexiones. Laura Fernández, vecina también de toda la vida de Cimavilla, opina que el problema principal estos días son las salidas y entradas de vehículos. "El otro día estuvimos más de quince minutos para salir porque estaba todo masificado. Y ya no es solo por el día a día; es simplemente tener en cuenta si pasa algo grave, si tiene que pasar una ambulancia o los bomberos, ¿qué hacemos? ¿Cómo pasan?", se pregunta.

Eva Abad, de hecho, asegura que tuvo que "escapar" de su barrio e irse al pueblo durante unos días. "No quedaba otra opción que salir del caos", razona. "Entendemos el turismo, por supuesto, somos tolerantes y entendemos que vengan a Cimavilla, pero estamos condenados. Necesitamos poder entrar y salir, tenemos vida fuera de esta isla conectada por un pequeño camino", denuncia la residente.

Ceballos, por su parte, se mueve en bicicleta y el tráfico no es lo que más le afecta, pero dice sentirse "engañada" cuando se habla del Paseo Gastro como un plan de "ocio familiar". "Creo que están actuando en contra de todo un barrio que ya tiene mucha presión. Cada vez el ocio nocturno es más incompatible con vivir en el barrio", señala.

Que el ocio genere tantas molestias en Cimavilla se debe, en realidad, a que se suma a los ya conocidos problemas de pintadas y botellón, que, según los residentes, deja basura en las calles y restos de orina en los portales por las mañanas. "Es la ciudad sin ley, no hay ningún tipo de control", denuncia la vecina Ana Corte.

Los vecinos lanzan sus peticiones. "Queremos que la policía patrulle por las calles y no solo por el circuito exterior; necesitamos que actúen", pide Ceballos. "Por desgracia, como mujer, me preocupa lo que pueda pasar si voy sola. Donde hacen botellón, o fiesta, ves otro ambiente, y a mí es algo que me preocupa", coincide Fernández.