Las clases de escanciador (que no requerirán titulación previa) y sumiller (para la que sí se necesitarán), llegarán este otoño

El Gobierno asturiano, a través del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) y con la colaboración del grupo Crivencar-Tierra Astur, ha impulsado la creación de las especialidades formativas de escanciado y sumiller de sidra. Una "reivindicación histórica del sector", como han señalado las tres partes, que por fin se cumple en un año muy especial. No por nada, que la sidra sea Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ha servido de impulso para la creación de estos dos cursos. "Son pasos importantes en la profesionalización del sector y damos una herramienta para atender una larga reivindicación del sector por las dificultades para encontrar escanciadores", explicó el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

La formación en escanciado se desarrollará durante 240 horas y no será necesario ningún requisito previo para inscribirse. "Al tratarse de una profesión que no está regulada no es necesario ningún tipo de cualificación previa", señaló Begoña López, directora gerente del Sepepa. Más revolucionaria es la formación de sumiller, con una duración mayor, de 430 horas, y que dará un servicio ampliado al del escanciador. "Permitirá tener en los establecimientos a personas que controlen todos los procesos que están vinculados al proceso de la sidra y el extra de poder atender a los clientes en términos de información sobre la selección de la sidra que se va a consumir", detalló López. Para este segundo curso sí que será necesario presentar un certificado de profesionalidad, además del aprovechamiento del curso o haber cursado alguna FP básica o de grado medio.

El impacto sobre el sector esperan que sea inmediato y desde los organismos públicos han querido contar con la participación de Crivencar-Tierra Astur, una de las compañías más importantes en este ámbito. Su función ha sido, principalmente, la de elaborar la lista de contenidos que se van a enseñar en las formaciones. "Entendemos que es una mejora de las personas que tenemos dentro del sector y nos ayuda a poder consolidar y mejorar a los trabajadores, además de ser un núcleo y un interés para los profesionales", mencionó Tomás Santos, director de Formación y Recursos Humanos de Crivencar-Tierra Astur.

Al igual que en el resto del sector hostelero, la falta de profesionales para atender a los clientes está siendo una problemática acuciante. En el caso del mundo de la sidra, el problema ahonda aún más al tener la peculiaridad de los escanciadores. Con la nueva oferta formativa se generan beneficios tanto para quienes buscan trabajo como para las empresas que necesitan empleados. Como se puso de manifiesto en la presentación de ayer en la FIDMA, supone en suma un avance en la mejora del sector hostelero, donde acceder sin experiencia laboral previa se presenta como una gran barrera que acaba rechazando a posibles trabajadores. "Ahora, al haber una especialidad, proporciona unas habilidades a las personas para poder desarrollar una actividad profesional", comentó Borja Sánchez, que no se quedó en el detalle y afirmó que estas dos propuestas formativas están integradas en un plan mayor. "Forma parte de una estrategia global que ya hemos mencionado en otras ocasiones y que se basa en que si te formas, trabajas. Sabemos que las personas que siguen cursos de formación encuentran empleo o mejoran el que tienen", explicó el Consejero.

Begoña López subrayó que la iniciativa de los cursos es el resultado de la colaboración público-privada. "A raíz de esto nos podemos enfocar en otros aspectos como es la financiación de la formación para el sector, el compromiso de contratación… estrecha mucho las posibilidades de trabajo conjunto entre el sector público y privado", proclamó López.

"Muchos interesados"

Pese a que son de reciente creación, los dos cursos ya han generado mucha expectación en el ámbito sidrero . "Ya hay muchas personas interesadas que se están apuntando", confirmó el director de Formación y Recursos Humanos de Crivencar-Tierra Astur, Tomás Santos.

Los contenidos ya se encuentran disponibles. Santos también confirmó que las convocatorias para las subvenciones asociadas a esta formación se pondrán en marcha en otoño.

"Es una apuesta formativa singular y única. No me consta ni en España, ni en Europa, que se esté ahora mismo impartiendo una actividad que esté enfocada a titulaciones como sumiller de sidra", ensalzó Borja Sánchez, que puso en valor la iniciativa y se mostró abierto a seguir escuchando las demandas del sector así como de otros campos profesionales. "Esto va a favorecer la profesionalidad del sector y mejorar la experiencia de los turistas que vienen a Asturias a conocer y apreciar la sidra", añadió el Consejero.

El pasado martes la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y la consejera de Cultural, Vanessa Gutiérrez anunciaban en la Feria que para el próximo curso lectivo la cultura sidrera será parte del currículo escolar.