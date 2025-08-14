El Consejo Consultivo culpa a la UTE de Cabueñes de usar mapas "incorrectos"

El Consejo Consultivo de Asturias achaca a la UTE de la paralizada ampliación del Hospital de Cabueñes la responsabilidad de los retrasos que llevaron a la resolución del contrato de obra y la responsabiliza, entre otros asuntos, de manejar "una cartografía incorrecta" sobre la situación de los edificios. La entidad, un organismo auxiliar del Principado, considera que "la UTE no ha conseguido acreditar la concurrencia de circunstancias ajenas a su voluntad que pudieran justificar un retraso de tal magnitud como el apreciado en el caso que nos ocupa" y avala, por lo tanto, la decisión del Principado de rescindir el contrato de obra, tal y como hizo a inicios de años, por causas imputables a las constructoras.

El expediente de resolución del contrato se inició a finales de enero y, tras recibir en marzo el aval de los servicios jurídicos del Principado, que apoyaba la fórmula propuesta por Salud para que la rescisión del acuerdo con la UTE se tramitase por causas imputables a ésta, se trasladó el expediente al Consejo Consultivo, que emitió su informe en abril y acaba de hacerlo público.

En él, el Consejo viene a avalar la posición del jefe del servicio de Obras de la Consejería, quien, a su vez, apoyó siempre la de la dirección facultativa, que fue el principal interlocutor con la UTE mientras el contrato estuvo vigente. Por lo tanto, el Consejo Consultivo considera "documentado" el "incumplimiento" contractual de las dos constructoras de la ampliación y señala que "puede concluirse que la falta de ejecución de las obras en los hitos temporales (...) no puede atribuirse sino a la responsabilidad de la propia adjudicataria". Cabe recordar que, a grandes rasgos, la dirección facultativa acusó a la UTE de retrasos y malas ejecuciones durante gran parte del desarrollo de la obra hasta que se paralizó. Las constructoras, por su parte, sostienen que el proyecto estaba mal formulado y que alertaron de que había tareas que no podían realizar por ello.

Este nuevo informe, sin embargo, incluye discrepancias entre la UTE y la dirección facultativa menos debatidas. Asegura el Consejo Consultivo, por ejemplo, que "desde el inicio de la obra y hasta finales del año 2023, por parte de la UTE constructora se ha estado manejando una cartografía incorrecta". Asegura que estos mapas, "en vez de poner el edificio de ampliación en su posición respecto del terreno y de la edificación existente, la oficina técnica de la mantuvo el edificio de ampliación en su posición y desplazó el existente hacia el oeste". Dice que el jefe de la oficina técnico aseguró que "era más sencillo hacerlo así".

A este error en la cartografía vincula el Consejo Consultivo la que ha sido siempre una de las alegaciones clave de la UTE: que parte de la zona de ampliación se situaba sobre mapa en unas fincas que no eran del Principado. Dice el Consejo que debido a esta cartografía errónea se "ha ocultado la interferencia con las parcelas afectadas 51 y 53 hasta que se ha posicionado correctamente". "Por otra parte, durante el replanteo e inicio de excavación, en numerosas ocasiones se insistió sobre la topografía del edificio y su correcta ubicación", añade.

El Consejo Consultivo culpa también a la UTE de que este error de posicionamiento se "habría detectado de manera más temprana" si la UTE no hubiese "eliminado" los "límites físicos" de estas fincas, que eran de vegetación y se desbrozaron en los primeros días de trabajo. Tampoco acepta el argumento que esgrime la UTE de que el Principado valoraba modificar el proyecto de ampliación incluyendo mejoras, porque en cualquier caso se trataban de cambios por entonces no aprobados y que no afectaban al plan de trabajos previstos. Considera, en general, que cualquier discrepancia con el proyecto tendría que haberse mencionado durante el acta de replanteo, que se formalizó sin que la UTE mostrase "reservas".