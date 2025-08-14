La cultura sidrera entra en la era digital en formato 3D

La cultura sidrera entra en la era digital dentro del marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) en Gijón. La empresa tecnológica Triditive y el Museo de la Sidra de Asturias se han unido para crear una serie limitada de 300 figuras del escanciador impresas en 3D, que rinde homenaje a una de las tradiciones más arraigadas de la cultura asturiana.

Esta iniciativa nació, según cuenta Luis Valdés, presidente de Triditive, de la figura del escanciador de tamaño natural que se había realizado para el stand de Oviedo durante el Fitur de este año. Esta había sido desarrollada en partes de 30 cm con hilo de poliácido láctico (PLA), un material biocompostable. "A raíz de esa imagen y en colaboración con El Museo de la Sidra de Asturias, nos planteamos el poder hacer una edición limitada en un formato más pequeño", señala Valdés. Así, estas 300 "joyas", acabadas en resina sobre formato de madera y pintadas a mano por los propios trabajadores de la empresa tecnológica, parten de un modelo real que fue escaneado digitalmente para reproducirse mediante una copia en impresión tridimensional.

Desde el pasado jueves, estas piezas se encuentran a la venta y, además, resultan todo un éxito. "Están gustando mucho. A la gente le sorprende cómo una tecnología, como lo es la impresora 3D, es capaz de hacer esto", expresa el presidente de Triditive. "Esta colaboración representa lo que Asturias puede ofrecer al mundo: una identidad fuerte, una cultura viva y una industria capaz de innovar sin perder sus raíces", añadió esta semana Valdés durante su intervención en la presentación de las figuras dentro del recinto ferial. Así, las dos entidades colaboradoras prevén agotar existencias durante la FIDMA. Aunque estas también podrán adquirirse en el propio Museo de la Sidra de Asturias, en Nava.

Este nuevo lanzamiento significa para la industria tecnológica un avance y una derrota del desconocimiento de la impresión 3D. "De momento, no hay mucha información. Por nuestra parte tenemos una misión de dar a conocer estos materiales y sus aplicaciones. No solamente en la fabricación de piezas, sino la de todo tipo de figuras, de trofeos, de imágenes... Hay una gran variedad de opciones en su utilización", afirma Valdés. Así, esta colaboración ha representado una manera de reinventar la tradición sin perder su conservación. "Esta figura del escanciador une tecnología, diseño y sentimiento, y es ejemplo de lo que somos capaces de hacer desde Asturias para el mundo", concluye el presidente de Triditive. La pieza se puede conseguir en el stand de Triditive dentro del recinto ferial, ubicado en el pabellón número tres, por 20 euros. También en el propio Museo de la Sidra en Nava, por 25 euros.