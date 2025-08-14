Diez mil pasos contra la diabetes
La asociación vecinal Plataforma de Bernueces entregó a la Asociación Asturiana de Diabéticos (ASDICO) la recaudación obtenida en la segunda edición de la marcha de diez mil pasos, celebrada en el marco de las fiestas patronales de San Pedro en Castiello de Bernueces. El acto –en la imagen– tuvo lugar en el stand de la ASDICO de la FIDMA.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Tensa intervención policial en Gijón: media hora de conversación para que un joven se bajase de una grúa
- Se cumplen 25 años del asesinato de ETA de la guardia civil gijonesa Irene Fernández Perera: 'Mientras yo pueda, mi hija seguirá siendo recordada
- Rock y risas, la receta de los 'Mojinos Escozíos' en la plaza Mayor de Gijón: '¿A quién le gustan las viejas?
- Gijón aguanta por Don Patricio: una hora de espera por problemas no puede con la fidelidad de sus fans
- Qué tiempo va a hacer la noche de los Fuegos en Gijón: esto es lo que dicen las previsiones
- Los hoteles 'se disparan' con la Semana Grande de Gijón: 'Hay muchas cosas que hacer
- Una persecución a toda velocidad tras un robo frustrado en Gijón: así fue la detención de seis personas que estaban sustrayendo cobre