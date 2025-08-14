Diez mil pasos contra la diabetes

La asociación vecinal Plataforma de Bernueces entregó a la Asociación Asturiana de Diabéticos (ASDICO) la recaudación obtenida en la segunda edición de la marcha de diez mil pasos, celebrada en el marco de las fiestas patronales de San Pedro en Castiello de Bernueces. El acto –en la imagen– tuvo lugar en el stand de la ASDICO de la FIDMA.