La empresa "confía" en la recuperación de Morante

La empresa "confía" y espera que ocurra. Ese mensaje es el sentimiento general que transmitió ayer Circuitos Taurinos, organizadores de la Feria Taurina de Begoña, sobre el estado de salud de una de las máximas figuras del momento, el diestro sevillano Morante de la Puebla. El maestro, acartelado en el festejo del próximo sábado, 16 de agosto, junto a Andrés Roca Rey y Juan Ortega, sufrió una grave cogida el pasado domingo en Pontevedra de la que todavía se encuentra en vías de recuperación; una mejoría de la que va a depender su visita a Gijón, que, por esta causa y ante ausencia de novedades médicas, en el momento de la publicación de este diario se encuentra todavía comprometida.

Respecto a la cronología del incidente sufrido por el matador, tras la cogida ocurrida mientras toreaba al primer astado de su lote de las Fiestas de la Peregrina, Morante fue trasladado al hospital Quirón de Pontevedra, donde se le prestó atención sanitaria. Tras las primeras pruebas, el maestro recibió el alta antes de finalizar la propia jornada del domingo. Tras abandonar el centro médico, en muletas aunque apoyando, guardó reposo en su habitación de hotel, lugar en el que han sido tomadas sus imágenes postrado en la cama con la rodilla vendada y moratones en sus muslos que han trascendido estos días.

El torero, según el parte médico, presentaba "herida anfractuosa de 10 centímetros que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro de abductor mayor con dos trayectorias: una descendente de 10 centímetros y otra ascendente de 6 centímetros" tras ser cogido por un toro de Garcigrande durante su cita en la plaza gallega. Huesca fue, el lunes, el primero de los compromisos a los que ha fallado en su histórica temporada. San Sebastián, mañana, y Gijón, al día siguiente, serían sus próximos festejos previstos.