La espada deja sin triunfo a una terna con mucho oficio: Tomás Bastos y Aarón Palacio, primeras orejas de la feria taurina en Gijón

1ª de abono. Media plaza en tarde gris con orbayu en la recta final. Se han lidiado seis novillos de La Cercada, bien presentados, más fuertes los tres últimos. Encantados y de juego variado. Destacó la clase del 1º y la emoción del 2º. Bueno hasta que se rajó el 3º. Bruto el 4º, engañoso el 5º y agarrado al piso el 6º. Aarón Palacio (verde y oro), que sustituía a Olga Casado: pinchazo, estocada perpendicular -aviso- y cuatro descabellos (ovación con saludos); estocada baja y atravesada (oreja). El Mene (tabaco y oro): pinchazo y estocada (ovación con saludos); tres pinchazos -aviso- pinchazo -aviso- y dos descabellos (silencio). Tomás Bastos (blanco y plata). Estocada rinconera -aviso- y cuatro descabellos (ovación con saludos); estocada (oreja). La terna realizó el paseíllo desmonterada.

Una oreja para Aarón Palacio y otra para Tomás Bastos en la novillada que inauguraba la feria de Begoña fue un escaso balance numérico para una tarde gris en lo climatológico, pero cálida por el oficio, la entrega y el buen toreo derrochado por la joven terna –la mejor, quizás, que ahora mismo se puede anunciar en el escalafón inferior– frente a una novillada encastada y con muchas opciones (también con sus complicaciones) de La Cercada. Fue la espada, también en el caso de El Mene, el único impedimento para que la tarde no acabase con los tres chavales a hombros. Nadie se acordó al caer la noche de la espantada que horas antes había dado Olga Casado por un percance sufrido el domingo en Socuéllamos (Ciudad Real).

Desde la primera tijerilla rodillas en tierra demostró Aarón Palacio, el más hecho y a punto de la alternativa (el próximo septiembre, en Nimes) su hambre de triunfo. Otra más recetó al nobilísimo utrero que abrió el festejo, al que lanceó a la verónica ganándole terreno y recibiendo la primera ovación de la tarde. Vistosas fueron las chicuelinas al paso para llevar al novillo al caballo –toda la corrida cumplió en varas, cuando la dejaron– y también el galleo por tapatías para sacarlo de la suerte. Palacio brindó al público y, por abajo, con muletazos largos, ligados y profundos, comenzó al hilvanar una faena notable a un superclase de La Cercada al que quizás le faltó motor. Un toreo con cadencia que fue metiendo al público en la faena. El maño le perdió un paso a izquierdas para limpiar la embestida y lograr naturales excelsos. Más amontonado fue el epílogo, con circulares invertidos que desembocaron en una fea voltereta antes de que la tizona mandase la obra al limbo.

Brindias al público y a Carlos Zúñiga

Se fue a chiqueros en el cuarto, castaño y con hechuras de toro, al que recibió con una larga a porta gayola antes de lucirse por chicuelinas. Tras una brava pelea en varas, el animal embistió con aspereza y sin humillar en la muleta. Palacio, que arrancó a pies juntos, tiró de oficio y tesón, expuso mucho y tragó bastante para pasar la bruta embestida del animal. Se fue baja la espada, pero el público agradeció la entrega con una cariñosa oreja.

El luso Tomás Bastos dejó sobre la arena los pasajes más puros de la tarde. Torea siempre muy despacio y la forma de ofrecer las telas a sus oponentes le hacen distinto a todos. Algo de eso se presumía cuando intentó estirarse a la verónica en el primero de su lote. Quitó por tafalleras a un buen novillo de La Cercada, repetidor y enclasado hasta que empezó a querer irse de la pelea. Brindó al público. De hinojos y en el centro del ruedo arrancó la faena con un pase cambiado por la espalda. Con la figura erguida, echándole la franela en la cara al novillo, para evitar que se rajase, logró muletazos largos y templados. Se fue la espada al rincón de Ordóñez y no estuvo fino con el verduguillo.

El Juli, junto a su hijo, Fernando, y los ganaderos de La Cercada, Santiago y Roberto, ayer, en el callejón. / Ángel González

En el sexto enfiló también el camino a toriles. Sobre la segunda raya libró una larga cambiada de rodillas sin más posibilidad de lucimiento con la capa. Lo logró en el quite por delantales antes de brindar a Carlos Zúñiga el novillo más deslucido del festejo. Agarrado al piso, que dirían los mexicanos (qué pena que ayer se retirase Joselito Adame), el animal no dio opciones. Un marmolillo con el que Tomás Bastos hizo un esfuerzo que parecía baldío mientras el público escapaba de la lluvia. Un estoconazo en la yema –el único de la tarde– y la verdad al ejecutar la suerte suprema le valieron una oreja.

Los aceros también se interpusieron entre El Mene y el triunfo. Al primero de su lote, con más emoción, movilidad y pujanza en la embestida, lo fue sometiendo. Muleta con mando a derechas. Al natural se encontró El Mene con una embestida más incómoda, punteando al final del viaje en una faena que se vino abajo igual que el novillo tras un desarme.

El quinto, más hecho que el anterior, mostró una correosa, pero engañosa embestida. Precisaba el animal un inicio por abajo, para templarse y fijarle. No ocurrió. En banderillas, marcó su querencia a los terrenos del 6 y fue ahí, con la diestra, donde El Mene logró los mejores pasajes en una faena amenizada por la incesante banda con el pasoble "Que viva España" que calentó a los tendidos. Se enrabietó El Mene en una faena de máxima exposición y mano baja frente a un animal que no terminó de entregarse con sinceridad. Expuso el novillero, que abrió el compás para robarle naturales largos. Unas manoletinas de cierre, bajo la lluvia, amarraban un triunfo que la elección de terrenos para la suerte suprema -muy lejos del tendido 6- le arrebató al filo de los tres avisos.