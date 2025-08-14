Flores y gaitas en recuerdo a Jovellanos

El recinto ferial "Luis Adaro" acogió ayer el tradicional homenaje floral, acompañado de gaitas, a Gaspar Melchor de Jovellanos con motivo del Día del Foro Jovellanos en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Una jornada "especial" que también celebró el hermanamiento de Gijón con el concejo de Cangas del Narcea, municipio con el que el ilustrado tuvo mucha relación. Fue un homenaje "necesario", según Orlando Moratinos, director del Foro Jovellanos, "para que la gente conozca su figura". El acto institucional en el Palacio de Congresos lo inauguró el presidente del Foro Jovellanos, Ignacio García-Arango, que recordó momentos familiares y de su infancia.

La cita lamentó la ausencia del alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, debido a los recientes incendios sufridos en la zona. "Es en estos momentos difíciles donde se ve y se describe Cangas del Narcea. Un concejo fuerte y solidario que se cuida a sí mismo y que nunca se rinde. Una tierra que , incluso en la adversidad, muestra su madurez", manifestó, en el acto institucional, Tania Fernández, concejala de Educación, Cultura, Turismo, Juventud y Mayores del concejo, que acudió en ausencia del Regidor. La edil puso en valor todo el patrimonio natural, material y gastronómico de Cangas del Narcea, con especial mención a sus viñedos, el principal nexo entre Jovellanos y la región, y hoy un "símbolo de calidad y orgullo", expresó.

El presidente de la ya centenaria asociación "Tous pa Tous", Joaco López, se encargó de realizar un recorrido por la vida de Jovellanos en Cangas del Narcea. "Escribió en sus diarios sus impresiones y noticias de las personas, la economía, las fiestas y juegos, del trabajo, de los edificios históricos, de las lecturas y también del paisaje", explicó el responsable.

Jovellanos estuvo Cangas del Narcea en dos ocasiones. Su primera visita, explicó López, fue durante tres días en marzo de 1795, en "comisión oficial" para hacer pruebas de genealogía y "limpieza de sangre" de un sevillano que allí residía. "Visitó el Monasterio de Corias, el Convento de Dominicas, la Colegiata de Santa María Magdalena y el Palacio de Toreno", contó López.

A raíz de esta primera visita, fue invitado a la vendimia del año siguiente, acontecimiento que lo unió mucho con el concejo. Esta vez estuvo 15 días, entre el 5 y el 21 de octubre de 1796. "La producción de vino era la principal industria del concejo", continuó explicando. De esta forma, Jovellanos participó de la vendimia –una época del año "de trabajo y de fiesta"–, acudió a las casas de varios amigos y recibió la visita de personas "interesantes" del concejo y alrededores. "En su diario dejó testimonio de toda esta vida social y de la gran alegría que le rodeó", dijo López: "Jovellanos supo granjearse la admiración de muchas personas gracias a su ejemplo personal, a su afán de conocimiento, sus ideas y acciones a favor del bien común, su respeto por Asturias, sus habitantes y su lengua".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, describió el homenaje como una forma de "reconocimiento a una figura clave en la aportación de ideas y el desarrollo de la Asturias moderna". A la ceremonia tampoco pudo acudir la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, pero en su lugar lo hizo la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, que clausuró el acto. "Me gustaría que viéramos este hermanamiento como un punto de partida de un camino compartido para seguir construyendo cultura, fortaleciendo la educación y defendiendo la justicia social", concluyó.