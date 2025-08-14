Gijón vibra bajo la lluvia al ritmo de Delaporte
Delaporte hizo vibrar ayer la Plaza Mayor al ritmo de música electrónica. Pese a las lluvias, el dúo ítalo-español reunió a decenas de personas para disfrutar de una cita llena de referencias latinas, de techno y de "house". Compuesto por Sandra Delaporte y Sergio Salvi, la dupla está enfocada en utilizar su música como terapia de introspección. Su último trabajo, titulado "Déjate Caer", es un potente proyecto a modo de cura y un recordatorio frente al "miedo que nos hace perder la autenticidad", explican Delaporte y Salvi. En la foto, Sandra Delaporte al micrófono animando al público.
