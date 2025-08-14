Todo listo para la Noche de los Fuegos en Gijón: así completa la Guardia Civil la inspección del espectáculo pirotécnico que iluminará el cielo de la ciudad

Todo listo para que Gijón disfrute en apenas unas horas de la Noche de los Fuegos con la mayor carga de la historia en la ciudad, con un total de material pirotécnico que supera los 1.600 kilogramos. La Guardia Civil se ha encargado esta mañana de completar una inspección en la que se ha revisado que el espectáculo cumpla con lo señalado en el proyecto que presentó la firma Pirotecnia Zaragozana para este espectáculo de 23 minutos que tendrá 1.800 órdenes de disparo y más de 21.500 detonaciones. "Nuestra principal función es evitar que se sustraiga la pirotecnia", señaló el brigada José Manuel Marqués, jefe del grupo de intervención de armas de la Benemérita en Asturias.

Para ello, resulta esencial el trabajo que desde la jornada previa al 14 de agosto realizan los vigilantes de seguridad que se encuentran en las distintas entradas al Cerro de Santa Catalina, el punto desde el que se lanzará todo el material pirotécnico que desde el miércoles se convirtió en "un almacén de explosivos". Desde primera hora de la mañana había seis vigilantes de seguridad repartidos por la zona y esta noche habrá 8. Además, al tratarse de un espectáculo con más de 100 kilogramos, en el espacio más próximo al Elogio del Horizonte está un vigilante especializado en explosivos.

La inspección de la Guardia Civil previa a la Noche de los Fuegos, en imágenes / Ángel González

En la revisión de seguridad ciudadana desarrollada por la Guardia Civil, además de Marqués, estuvieron los sargentos Jesús David Granados y Rubén Fernández. "Hemos comprobado que todo el perímetro está cerrado. Ayer ya se hizo otra inspección del espectáculo", señaló Marqués, que puso el foco en que "este es el espectáculo pirotécnico más grande de Asturias y, a nivel nacional, está en el top 5".

Vigilancia por tierra y mar

Más allá de controlar las labores de los vigilantes de seguridad, la Guardia Civil también se ha encargado de confirmar que todos los trabajadores de Pirotecnia Zaragozana que participan este año en el show de Gijón cuentan con un carné de expertos o aprendices, ya que el 90% de los artículos que utilizan son aptos para el uso exclusivo de empresas especializadas. En total, a Gijón han llegado en esta ocasión con 384 cajas para un espectáculo con un peso bruto en kilogramos de 3.972,80. En tierra, la distancia mínima de seguridad entre los cañones de disparo y el público será de 120 metros, mientras que con respecto a las edificaciones será de 65 metros. Asimismo, se deberá cumplir la distancia mínima de 250 metros a instalaciones de especial peligrosidad, como gasolineras o depósitos de productos peligrosos.

Por otro lado, durante toda la jornada estará una patrullera de la Guardia Civil en la costa gijonesa, donde se establece un perímetro de seguridad con un radio de 300 metros para las embarcaciones.

Trabajo "en bloque"

Ese control realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue aplaudido por Luis Brunchú, responsable de Pirotecnia Zaragozana. "Es esencial que todos trabajemos en bloque para que el espectáculo funcione bien. Llevamos más de dos meses preparando todo esto y siempre es buena la comunicación que existe aquí. Nos facilitan mucho el trabajo y Gijón es un gran ejemplo de cómo hay que trabajar en estos casos", desarrolló Brunchú, que remarcó que, desde su punto de vista, "en las playas también habría sido viable el espectáculo". "Ya tenemos una idea para el año que viene y a ver si ya sí la podemos hacer", añadió.

Después de que la Guardia Civil finalizara esta última revisión previa a la Noche de los Fuegos, Brunchú y el resto de su equipo esperan que el cielo se despeje con el paso de las horas para que el material pueda brillar sin inconvenientes. No obstante, teniendo en cuenta el panorama nacional, celebran que en Gijón no haya que temer la prohibición del show por los efectos del calor y la sequía. "Queremos que todo salga bien. Lo esencial es que no pase nada, ya que para gustos, los colores. Eso sí, si se pueden ver bien, será mejor", abundó Brunchú.