María Martínez, hostelera gijonesa: "Los toros, aunque no se quiera ver, dejan muchísimo dinero; su vuelta es buena para todos"

¿La hostelería no ye cosa de paisanos mayores?

Tiene que cambiar un poco esa imagen. Las nuevas generaciones vienen y vienen pisando fuerte. O por lo menos eso es lo que intentamos hacer. Los jóvenes tenemos que salir adelante. En mi caso, además, no hay otra opción porque soy hija única. Vamos, que me toca a mí sí o sí (risas).

¿Una hostelera puede disfrutar la Semana Grande?

No y sí (risas). Ahora estamos cerrando por las noches. Entonces, lo que hacemos es alargar más la tarde, porque la gente termina de comer, se toma una copina en la terraza… Pero bueno, al menos ahora nos da tiempo a bajar a Gijón para dar una vueltina, salir a cenar o ir a los toros alguna tarde. Internamos compaginar entre mis padres y yo todo el trabajo y vamos a intentar disfrutarla este año.

¿Es de ir a la Feria de Begoña en El Bibio?

A mí me gustan, claro. Soy de las de sí a los toros. Pero ya no es por una cuestión de que me gusten o no, es porque además dejan muchísimo dinero a Gijón. Eso la gente no lo quiere ver… En cuanto vi a la Alcaldesa se lo dije: "Oye, Carmen (Moriyón), lo de la vuelta de los toros maravilloso". Además, antes pasaba el 15 de agosto y se moría Gijón, ahora como se estira la feria de Begoña lo alargas más. Es bueno para todos.

¿Los taurinos son de los que gasten perres?

Sí. Es gente con poder adquisitivo alto. Y además se mueven por toda España.

Gijón se llena en Semana Grande y eso levanta críticas, pero los hosteleros encantaos, ¿no?

Nos viene bien. Pero es verdad que nosotros no somos el típico restaurante al que nos viene el turista de pipas y playa. Porque en Gijón hay mucho turista que quiere dormir por las noches, pero sin gastar dinero. Aquí es otra cosa. Viene gente con poder adquisitivo. Un perfil muy común son los madrileños que casi tienen aquí su segunda residencia. Nosotros, al no estar en el centro, no lo vemos tan masificado porque nos viene otro perfil de comensal.

¿Va a ver los Fuegos?

Este año por primera vez en muchos años podré verlos desde Gijón. La verdad que me presta volver a los tiempos jóvenes en los que podía salir y no pensar en el trabajo (risas). Eso se agradece. Volver a la juventud siempre está bien.

¿No hay Semana Grande sin un garbeo por la Feria de Muestras?

Hombre claro, hay que pasar a ver los stands de los amigos y saludarlos. Y apoyarles, porque son muchas horas ahí y la Feria es matadora cuando estás trabajando

¿Algún propuesta gastronómica para quienes visiten la Feria? Porque anda que no hay opciones...

Lo tengo claro. El bocadillo de calamares de López, que son de toda la vida.

¿Es llambiona?

Ay, pues sí. Mucho. Un heladín de La Ibense no puede faltar. Creo que no hay mejor postre posible.

¿Qué nos receta para comer el día de Begoña?

La parrillada de marisco nunca falla aquí en el Cantábrico. El bogavante, les andariques, les cigalinas, les almejes… O un arrocín con bugre si hay niños. Aunque yo soy de solomillo al foie, que es mi plato preferido.

Los veganos van quedar con fame...

Sin comentarios (risas). Ahora en bodas y comuniones siempre tienes algún vegano, un vegetariano… Pero bueno, que son veganos relativos muchos de ellos, porque luego te comen jamón que da gusto (risas). Pero bueno, que nos adaptamos al cliente.

No me dice nada de la playa, que están todas hasta los topes.

Uy no. Para quien lo quiera. No me gusta nada. Bajo alguna vez a pasear un poco, pero ya. No soy de playa…

¿Le siguen gustando los caballos?

Ya los tengo abandonados. Ahora juego al golf, con la familia. Y acabo de empezar con mi hija Daniela a jugar al pádel. Algo hay que hacer

¿El jefe es duro?

La hostelería es dura. Se trabajan muchas horas y cuando estás de descanso trabajas también. Pero bueno, ya no es lo que era. Recuerdo a mis padres de sol a sol y ahora yo lo vivo de otra manera. La hostelería tiene que gustar y en esta casa gusta. Yo lo llevo bien, no me quejo.

¿Qué no ha escuchado detrás de la barra?

(Risas). ¡Ay, muchas cosas se oyen! Hay clientes insolentes, pero la mayoría son encantadores. Vale más quedarse con eso que con quienes vienen con el día torcido. Aunque, bueno, también nosotros tenemos días torcidos (risas), no lo vamos a negar.

¿Le daría para escribir un libro?

Si solo fuera para uno…