La matadora de toros, Cristina Sánchez, de vuelta en el Bibio: "Ahora se toma con más naturalidad que la mujer esté en la tauromaquia"

La matadora Cristina Sánchez (Madrid, 1972), última mujer que toreó a pie en Gijón hace 29 años, regresó ayer a El Bibio como apoderada del novillero Tomás Bastos. La madrileña vivió esta vez la cita desde el otro lado, guiando la carrera de un joven "con mucho oficio" en una temporada clave. "Esperamos que la plaza se llene y demuestren el cariño y afición que hay en esta tierra y, sobre todo, que disfruten", expresó ayer por la mañana, en el sorteo de los lotes; un deseo que se materializó con un trofeo para Bastos.

-Regresa como apoderada.

-Estuve hace dos años viendo a El Juli con los seis toros y siempre es un placer venir a Asturias, a esta plaza tan coqueta y bonita. Y esta vez con un motivo también muy bonito que es el hecho de estar ayudando a un chico, a un torero joven, a un novillero, a Tomás Bastos.

-¿Qué recuerdos le trae de cuando usted pisaba la arena?

-Muy buenos. Uno conoce al pueblo por cómo se comporta el público. Se nota pronto, desde el ruedo, cómo son los que están en el tendido: si son más reservados, más eufóricos, más agrios. Y aquí son muy cariñosos, venían a divertirse en una tarde de toros y a acompañar a los toreros.

-¿Qué destaca de la temporada de Tomás Bastos?

-Pegó un cambio muy importante. El trabajo que se hizo este invierno. Empezó cortando cuatro orejas en Olivenza y desmarcándose mucho del pelotón. Con espada, con la muleta, con el capote toreó sensacional. No puntuó en Madrid, que es la plaza más importante, pero dejó una impresión muy buena. Ya es el concepto, ese cambio que pegó, la regularidad que tiene y, sobre todo, le sirven muchos novillos. Es un torero con un concepto muy bueno, indaga mucho en el toreo profundo, en el de arte. No es un torero artista, pero sí uno muy completo. Y con mucho oficio. Lleva desde que tiene once años y es un gran bagaje. Hubo que pulir cosas, porque a veces se cogen manías, pero es un chico con muchas posibilidades de caminar en esto.

-Olga Casado al final no pudo torear.

-Fue una pena que se hubiera perdido un cartel tan bonito con Tomás (Bastos) y también con El Mene. La sustituyó Aarón Palacios, pero la expectación de ver a Olga (Casado) hubiera estado muy bien.

-¿Cómo ve a la mujer en la tauromaquia en 2025?

-Ahora es más normal, se toma con mayor naturalidad que la mujer esté en el mundo del toro. Es difícil, por la propia profesión, que de por sí es difícil tanto para un hombre como para una mujer, para todos. El hecho de que haya pocas dificulta que pueda surgir una mujer exitosa. Por ejemplo, Olga ahora mismo estaba en muchos carteles y era una de las novilleras con más atracción; ojalá pueda destacar.

-Y Bastos, ¿cómo va de ánimo?

-Muy arrebatado, sabía que este año era muy importante para él y el devenir de su próxima temporada, para dar el salto a otro escalafón. Aún quedaban muchas novilladas este año, sobre todo en septiembre, que hay muchos circuitos.

-¿Se habla de alternativa?

-Vamos a ver cómo termina el año. Es importante que los chavales acaben con un aire bueno, para tomar la alternativa con un poco de nombre. Si no, después la cosa se complica mucho y es como volver otra vez a la línea de salida. Pasando las catorce novilladas que le quedaban hasta últimos de octubre, que incluso va a Lima (Perú), creo que estaría preparado. Todo dependerá del desarrollo del final de la temporada.