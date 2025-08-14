La nueva factura de EMA y Emulsa, más "legible", apuesta por la digitalización

"Tocaba dar un paso adelante", aseguraba ayer Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y presidente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), durante la presentación de la nueva factura conjunta de la propia EMA y la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa), que potenciará su legibilidad, comprensión e inmediatez y estará disponible a partir del último trimestre del año en formato digital, con la aplicación móvil de Gijón como referencia. Un anuncio complementado con la confirmación de que EMA y Emulsa no subirán las tasas de cara a 2025. "Demostramos con datos cómo se puede mejorar la gestión sin rascar más el bolsillo de los gijoneses", subrayó Martínez Salvador.

El Ayuntamiento apuesta por la digitalización con la renovada factura. Pese a que continuará la opción de recibirla en papel y que el avance hacia el nuevo modelo será "gradual" para no dejar a nadie atrás, la ciudadanía podrá consultar los datos, con un diseño más intuitivo, con gráficos y distintos colores, en la aplicación móvil municipal, donde asimismo podrán acceder a su histórico. El requisito, poseer la tarjeta ciudadana. Destacó Jesús Martínez Salvador que la información "se va a entender mejor" con la nueva fórmula, que también supondrá ganar en "sostenibilidad y eficiencia", al reducirse el uso de papel, y mejorar en "costes y tiempos", apuntó el forista, que indicó que, anualmente, EMA y Emulsa emiten unas 750.000 facturas. "Se conjugan muchos beneficios", recalcó Martínez Salvador.

Las obras de la avenida de La Pecuaria, a punto

El presidente de la EMA reivindicó el récord de inversión ejecutada en 2024 y recalcó que al Consejo de Administración irá hoy la congelación de las tasas para el próximo ejercicio. Señaló Martínez Salvador que en cuestión de días, además, comenzarán las obras del "mayor contrato de la historia de la EMA" en la avenida de La Pecuaria por un montante de casi trece millones de euros. "Poder llegar a esas cotas sin exigir más al ciudadano es el objetivo que nos marcamos", proclamó el portavoz del gobierno local.

En el caso de Emulsa, su presidente, el popular Rodrigo Pintueles, manifestó que tampoco habrá un aumentar en las tarifas. Explicó el también concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad que la empresa depende del precio de depósito en vertedero que fije Cogersa y que, según establece la ley de residuos, "estamos obligados a repercutir ese coste real efectivo del servicio de la ciudadanía a través de las tasas de basuras". "Hemos hecho los deberes estos dos primeros años", ensalzó Rodrigo Pintueles, que afirmó que Cogersa cobra a Emulsa 80 euros por tonelada. "Si nos vamos, con la entrada en vigor de la nueva planta de tratamiento, a unas tarifas que no superen los 100 euros, no habrá necesidad de subir la tasa de basuras", recalcó el presidente de Emulsa.

Mayor facturación en Emulsa

Desgranó Pintueles los datos de facturación de la empresa a raíz de la revisión, en 2023, de los diferentes servicios que se cobran por la prestación patrimonial de recogida de residuos. "A final de 2025 nos va a permitir incrementar la facturación en unos 830.000 euros, que estimamos que subirá hasta los 980.000 para 2026", sostuvo Pintueles, que especificó que esta subida tiene su origen en la "correcta calificación de las actividades y la dimensión de los metros cuadrados de los locales y los inmuebles".

El presidente de Emulsa resaltó que el incremento "más relevante" radica en las viviendas de uso turístico –en este caso 2.168–, que anteriormente tributaban como viviendas domésticas pero, con la nueva ordenanza, lo hacen como hoteles, pensiones o residencias, tributando, por tanto, por el número de plazas. También aclaró Pintueles que el porcentaje de impago de Emulsa en sus facturas es "muy reducido" y aseveró que la gestión de residuos, facturada junto a la EMA, representa el 45 % de los ingresos de Emulsa, cantidad que este año superará los 23 millones.