La ópera enamora al Jardín Botánico
El flautista Juan Cossío y el pianista Óscar Camacho –ambos en la imagen–, encandilaron por completó al público presente en la tarde de ayer en el Jardín Botánico, con su propuesta "Fantasías de ópera". Los músicos recorrieron varias de las óperas mas conocidas, como "La Traviata" o "Rigoletto", acompañadas de una pequeña introducción explicatoria para cada una de las piezas. El concierto se celebró en el marco del programa estival "Verano en el Botánico", el cual ofrece constantes y diversas actividades. Además, el horario habitual del Jardín Botánico es de lunes a viernes de 10.00 a 20 horas.
