"Orgullosos" de los 40 años de "Asturias, paraíso natural"

"Asturias, paraíso natural", el eslogan que ha proyectado la imagen de la región, cumple 40 años. En el marco de la Feria de Muestras, la viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez, presentó dos novedades con las que el sector turístico conmemorará este aniversario histórico: los "Galardones ‘40 años de Asturias, paraíso natural’", que reconocerán públicamente a personas, entidades y proyectos clave para la consolidación del modelo turístico asturiano, y un sello conmemorativo de Correos, en edición limitada, que recoge la imagen y el espíritu de estas cuatro décadas. "Hoy en día, pocas marcas alcanzan los 40 años; haberlo logrado como un sello reconocible, sinónimo de calidad y referente para numerosas comunidades autónomas, es sin duda un motivo de orgullo", resaltó Martínez durante el evento.

Anunció también las bases de los premios, de carácter honorífico e institucional y sin dotación económica, que se entregarán excepcionalmente este año. Contarán con cinco categorías, desde el ámbito empresarial o asociativo, pasando por la gobernanza pública, la comunicación o la creación de productos turísticos. Las candidaturas podrán presentarse entre el 1 y el 30 de septiembre y serán evaluadas por un jurado conformado tanto por representantes del sector como de instituciones. Además, los criterios de valoración tendrán en cuenta aspectos como la trayectoria y continuidad del proyecto, la innovación, la localización en zonas rurales, el nivel de impacto económico, social o territorial o el carácter emblemático de la iniciativa. También se valorará especialmente la notoriedad o el reconocimiento alcanzado, la puesta en valor de patrimonio natural o cultural, su efecto inspirador o replicable y la coherencia con los valores del turismo sostenible y con el modelo de la marca. Las bases completas ya están disponibles en el apartado de "profesionales" de la web de "Turismo de Asturias".

Asimismo, el nombre de los ganadores se dará a conocer a lo largo del mes de octubre, mientras que la entrega oficial de los reconocimientos se celebrará en una gala prevista para finales de año.

Por otro lado, los sellos conmemorativos estarán limitados a unas 1.000 unidades y podrán adquirirse gratuitamente en el Centro de Información Turística de la plaza del Ayuntamiento de Oviedo y en la tienda de la Universidad Laboral en Gijón. "Es una forma maravillosa de llevar por todo el mundo nuestra imagen y recordar que cada rincón del Principado puede ser embajador de lo que somos", aseguró Lara Martínez.

No obstante, la presentación no se limitó a premios y sellos, sino que también sirvió para anticipar algunas de las iniciativas que tendrán lugar este otoño: la iniciativa deportiva "Carreras en el Paraíso", con cuatro pruebas que se desarrollarán en octubre ; el Encuentro Internacional de Turismo en Cangas de Onís o un concurso de fotografía. De esta manera, Asturias se consolida como "un destino único a nivel internacional, del que sentirse orgulloso", concluyó la viceconsejera.