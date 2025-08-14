El párroco de San Pedro, de visita
Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro, visitó ayer la Feria en un recorrido que le hizo pasar por el stand del Ayuntamiento de Gijón, entre otros, y por el de LA NUEVA ESPAÑA, esta vez en presencia de los responsables de la Cámara Álvaro Alonso y Pedro López Ferrer y por Francisco J. Costales, director de desarrollo del periódico, como se muestra en la imagen.
