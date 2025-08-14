Plan de limpieza en los polígonos industriales

A través de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan especial de limpieza en los polígonos industriales de la ciudad. Esta iniciativa, que se enmarca dentro de la formación práctica que ofrecen las Escuelas Taller, busca simultáneamente mejorar "la imagen" del entorno urbano y, de paso, impulsar la inserción laboral.

"Estas áreas son motor de empleo y actividad económica para nuestra ciudad, y merecen unas condiciones óptimas para el desarrollo de su actividad", señala la concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega. La edil y vicealcaldesa popular destaca que el objetivo no es únicamente ofrecer una mejor imagen de estos espacios industriales, sino también garantizar un entorno "más seguro, ordenado y atractivo para la inversión y la creación de empleo", uno de los "compromisos prioritarios", dice, del gobierno municipal desde su llegada al cargo.

La primera actuación de este plan ya está culminada. Se llevó a cabo en el Polígono Industrial de Somonte, entre los días 4, 5 y 6 de agosto. Los equipos realizaron diversas labores como el barrido manual de aceras y bordillos, recogida de residuos, limpieza de árboles y áreas especiales como cunetas y entornos de contenedores. También se eliminar hierbas y malezas y se hizo un desbroce genera de las zonas verdes municipales.

Un trabajador desbrozando. |

Las intervenciones abarcaron varias calles del polígono, entre ellas José Llama Fernández, donde se actuó en el perímetro y aparcamiento de la Escuela Taller, así como María González "La Pondala", Guillermo Rodríguez Quiroz, Nicolás Redondo Urbieta y Marcelino Camacho. Según explicó el Ayuntamiento, este tipo de actuaciones no se limitarán a una intervención puntual, sino que se mantendrán de manera constante, con el objetivo de establecer un estándar de calidad en el cuidado y mantenimiento de todos los polígonos industriales gijoneses.

El programa se extenderá progresivamente a otros polígonos industriales de la ciudad, con un calendario de actuaciones periódicas que garantice la continuidad y eficacia de los trabajos. Además, la vertiente formativa supone una oportunidad real para que personas desempleadas adquieran competencias prácticas.