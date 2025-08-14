El pop de Abraham Mateo prendió en Poniente, que se convirtió en una auténtica pista de baile: así fue el concierto del gaditano

Era una de las citas marcadas en el calendario de la Semana Grande de Gijón, y no defraudó. Abraham Mateo convirtió anoche la playa de Poniente en una auténtica pista de baile al aire libre con un concierto cargado de carisma, potencia escénica y cercanía con su público. El artista gaditano, que acumula éxitos internacionales y una legión de seguidores cada vez más diversa, fue el protagonista de una noche vibrante en el corazón de un verano que pide música y emoción.

El artista gaditano, con una carrera que comenzó desde niño, ha sabido consolidarse como uno de los artistas más versátiles del pop español con varios álbumes y colaboraciones internacionales, como su álbum "Are you Ready?" o su single "A cámara lenta". Su capacidad para combinar ritmos frescos con letras emotivas lo ha llevado a conquistar audiencias de todas las edades, algo que quedó reflejado en la energía del concierto de Gijón.

Varios de los fans de Abraham Mateo con pancartas de admiración.

El espectáculo, comenzó con la aclamación de los más impacientes, que empezaron a corear su nombre entre luces de móviles, pancartas y gritos de emoción. La espera fue recompensada con una entrada triunfal: Abraham irrumpió en el escenario con "Plan de hoy", desatando una ovación que se fundió con los primeros compases del show. Durante las primeras notas, el ritmo, el carisma y la conexión con el público lo se convirtieron en protagonistas de la velada. Porque Abraham Mateo no se rindió sobre el escenario: bailó, saltó, sonrió y habló con los suyos. "En esta noche tan bonita junto a la playa vamos a vivir el mejor show de toda la gira. ¿Gijón tiene ganas de fiesta? Pues vamos a dársela", exclamó, ganándose aún más a un público entregado desde el minuto uno.

No faltaron himnos como "Clavaito", "Loco Enamorado" o "Bailarina", temas coreados por cientos de voces que llenaron Poniente. El concierto continuó de manera apoteósica al ritmo de sus grandes "hits", que dejaron a más de uno sin voz y a todos con una sonrisa. A sus 26 años, Abraham Mateo demostró que ya no es una promesa del pop latino, sino que su carrera profesional, ya larga, le han convertido en una realidad consolidada. Su directo fue limpio y fluido, con coreografías bien ensayadas.

La Semana Grande encara ahora ya su recta final. En la Noche de los Fuegos de hoy, se contará con las actuaciones de Assia (23.00 horas) y "Eleven" (00.30 horas). Mañana, cierra el cartel de grandes conciertos, en la misma explanada de Poniente, la artista Rosario.